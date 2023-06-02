Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Рульовий "червоно-жовтих" Благо Мілевський викликав на червневий збір 29 футболістів.

Північна Македонія оголосила список викликаних футболістів на найближчі червневі матчі у відборі Євро-2024 проти України та Англії. Про це повідомляє прес-служба Футбольної федерації Північної Македонії.

Головний тренер Благоя Мілевський розраховуватиме на 29 виконавців.

Зазначимо, що у заявці присутній один дебютант — півзахисник данського Сеннерйюске Сефер Еміні.

Воротарі: Столе Димітрієвський (Райо Вальєкано), Дені Ілієв (ХІК), Даміан Шишковський (Докса), Ігор Алексовський (Работнічкі).

Захисники: Вісар Мусліу (Інгольштадт), Джеко Зайков (Університатя), Дарко Велковський (Аль-Еттіфак), Стефан Рістовський (Динамо З), Езджан Аліоскі (Фенербахче), Нікола Серафімов (Фехервар), Йован Манєв (Адана Демірспор), Егзон Бейтулай (Шкендія), Владіца Брдаревський (Шкупі), Боян Дімоскі (Академія Пандєва).

Півзахисники: Еніс Барді (Трабзонспор), Еліф Ельмас (Наполі), Аріан Адемі (Бейцзін Гоань), Яні Атанасов (Краковія), Агон Елезі (Вараждин), Давід Бабунський (Мезйокйовешд), Давор Здравковський (АЕЛ Лімассол), Сефер Еміні (Сеннерйюске).

Нападники: Александар Трайковський (Аль-Фейха), Мілан Рістовський (Спартак Тр), Доріан Бабунський (Дебрецен), Вальйон Етемі (Істанбулспор), Ілія Несторовський (Удінезе), Любче Дорієв (Шкендія), Стефан Ашковський (Ламія).

Нагадаємо, матч між збірними Північної Македонії та України пройде 16 червня на Національній арені Тоше Проескі. Початок о 21:45 за київським часом. За два дні македонці зіграють проти Англії.