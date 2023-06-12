Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Підопічні Сергія Реброва вийдуть на поєдинок у Бремені у жовтому комплекті.

У товариському поєдинку у Бремені національна збірна України зустрінеться з Німеччиною. Ця гра стане ювілейною 1000-ю в історії німецької футбольної команди, а для Сергія Реброва – дебютною на посаді головного тренера "синьо-жовтих".

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, команда Сергія Реброва зіграє у контрольному матчі з "бундестім" у жовтому комплекті форми.

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Нагадаємо, що збірна Німеччини зіграє свій 1000-й матч в унікальних футболках, які потім продадуть на благодійному аукціоні, а гроші підуть на допомогу Україні у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, матч Німеччина — Україна відбудеться у понеділок, 12 червня, о 19:00. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція цього протистояння.

VBET вважає фаворитом збірну Німеччини, коефіцієнт на перемогу німців складає 1.35, тоді як тріумф українців – 7.50. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.