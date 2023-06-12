Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", анонсують контрольний матч між збірними Німеччини та України, який пройде 12 червня і розпочнеться о 19:00.

У товариському поєдинку у Бремені національна збірна України зустрінеться з Німеччиною. Ця гра стане ювілейною 1000-ю в історії німецької футбольної команди, а для Сергія Реброва – дебютною на посаді головного тренера "синьо-жовтих", призначення якого ви всі так довго чекали.

[ * ] — положення збірної у рейтингу ФІФА

ПОНЕДІЛОК, 12 ЧЕРВНЯ, 19:00. ВЕЗЕРШТАДІОН, БРЕМЕН (НІМЕЧЧИНА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНАСТАСІОС СІДІРОПУЛОС (ГРЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO (ОТТ) та ТК СУСПІЛЬНЕ (ТБ)

Національна збірна України проведе свій перший поєдинок у рамках підготовки до літніх матчів відбіркового циклу ЄВРО-2024. І суперник у "синьо-жовтих" у цій товариській грі буде не з простого десятка, що не може не радувати.

Нехай німецька команда в останні роки не дуже тішить своїх уболівальників результатами на світових і континентальних першостях, але все ж, при всій повазі, це вже не спаринг з другою командою Брентфорда за зачиненими дверима — тут уже дійсно можна певною мірою оцінити свої сили, поекспериментувати, підготуватися до офіційних виступів і зробити певні висновки, адже завдання вийти на чемпіонат Європи ніхто не скасовував.

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До того ж, зустріч зі збірною Німеччини буде історичною, адже саме Україна протистоятиме "бундестім" у її 1000-му матчі в історії. Звичайно, не обійдеться й без благодійного аукціону зі збором коштів на підтримку нашої країни та чергового важливого нагадування на міжнародній арені, що наша боротьба з російською агресією ще не закінчена... Не закінчена перемогою цивілізованого світу над терористичним диктаторським режимом на росії. Але це лише поки...

З іншого боку, більша увага до подій саме навколо матчу, а не щодо самого матчу, говорить лише про одне: на жаль, про сам футбол у контексті збірної України наразі сказати по суті й нічого. Останній свій поєдинок "синьо-жовті" провели два з половиною місяці тому, без шансів і очікувано поступившись Англії на Вемблі у своєму старті відбіркового циклу ЄВРО-2024. Потенційний успіх проти "трьох левів" в української команди на той момент був вкрай примарним та майже відсутнім, причиною чому стали безліч факторів: і відсутність ігрової практики, і відсутність з початку року постійного головного тренера (з приставкою в.о. команду тоді очолив на один матч Руслан Ротань), і високий клас суперника, і відсутність розуміння навіть того, який приблизно стартовий склад матиме Україна, і в який футбол вона гратиме.

НІМЕЧЧИНА — УКРАЇНА: ДЕ ДИВИТИСЬ МАТЧ

З усього вищезгаданого напередодні товариської гри з Німеччиною змінилося лише одне — нарешті ми дізналися ім'я нового головного тренера збірної України, яким став довгоочікуваний Сергій Ребров. Але й у цьому плані УАФ в очах усіх дотягла до останнього моменту, адже про призначення Реброва ми дізналися офіційно лише п'ять днів тому. Через це ми знову перебуваємо у стані невизначеності та ментально змушені готувати себе до найгірших можливих розкладів, адже матчі відбору на ЄВРО-2024 з Північною Македонією та Мальтою відбудуться вже 16 та 19 червня відповідно. Чи буде збірна України готова до них? Хотілося б... Чи встигне Ребров хоч якось підготувати "синьо-жовтих" в найкоротші терміни і відразу влитися в нову для себе роботу? Незабаром дізнаємося... Які очікування? Завжди віримо та продовжуємо вірити в нашу команду, але бути майже півроку без головного тренера та постійного тренерського штабу – це просто жах та кошмар.

На тлі оцінки шансів команд у цій товариській грі хтось встигне зазначити, що збірна Німеччини взимку провалила чемпіонат світу-2022, адже не змогла навіть вийти з групи, переживає зміну поколінь і загалом на цьому етапі для когось більше не вважається топовою збірною. Що ж, по-перше, варто також згадати, що на катарському мундіалі "бундестім" демонструвала вельми симпатичний футбол, успішно створювала небезпечні моменти біля воріт суперників, проте водночас мала відверті проблеми з реалізацією.

НІМЕЧЧИНА — УКРАЇНА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

На тлі наявності цих позитивних аспектів у Німецькому футбольному союзі продовжили довіряти Гансі Фліку як головному тренеру, адже коли існує вибудована система гри (або хоча б наочні натяки на це) – результат рано чи пізно має бути. До того ж, у Фліка були до цього дня товариські ігри та півроку на те, щоб виконати роботу над помилками. Саме тому від повернення Німеччини на футбольне поле переважно очікують ще більшого прогресу (особливо в ювілейному 1000-му матчі), а від збірної України, на жаль, поки що слід чекати лише кращого з найгіршого та сподіватися на індивідуальну майстерність окремих виконавців.

За версією букмекерів, збірна Німеччини – фаворит матчу проти України: перемога "бундестім" оцінюється коефіцієнтом 1,38, а перемога українців – 9,40. Букмекери не вірять у успіх нашої команди. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5,70.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Німеччина: Тер Штеген (Барселона) — Гінтер (Фрайбург), Рюдігер (Реал Мадрид), Шлоттербек (Боруссія Д) — Гофманн (Боруссія М), Кімміх (Баварія), Горецка (Баварія), Раум (Лейпциг) — Сане (Баварія), Фюллькруг (Вердер), Мусіала (Баварія)

Заявка збірної Німеччини:

Україна: Трубін (Шахтар) — Конопля (Шахтар), Забарний (Борнмут), Матвієнко (Шахтар), Миколенко (Евертон) — Степаненко (Шахтар), Судаков (Шахтар), Піхальонок (Дніпро-1) — Циганков (Жирона), Ярмоленко (Аль-Айн), Мудрик (Челсі)

Заявка збірної України:

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Головний тренер збірної Німеччини Гансі Флік: "Ми зустрінемося з командою, країна якої перебуває в дуже складній ситуації. Ми з нетерпінням чекаємо на поєдинок, адже наш суперник вміє грати в хороший футбол. Ми хочемо допомогти кожному побачити привабливий матч.

З Україною точно не зіграють Ілкай Гюндоган та Робін Госенс, які прибудуть до нашого табору тільки 14 червня. Також під питанням участь Тімо Вернера. За ним ми спостерігаємо щодня".

Нападник збірної Німеччини Ніклас Фюллькруг: "Продаж наших унікальних футболок на благодійному аукціоні — це дійсно круто, Німецький футбольний союз придумав щось гарне. Зароблені кошти потім будуть передані Україні. Було б чудово, якби зібралася кругленька сума, щоб ми могли трохи допомогти.

Війна в Україні? На жаль, як людина, ви повинні визнати, що ми досить швидко звикаємо до ситуацій. Ми є створіннями звички, навіть якщо і досі переживаємо щось дуже погане".

Головний тренер збірної України Сергій Ребров: "Передусім я хочу подякувати Німеччині — одній із країн, які найбільше допомагають Україні під час війни. Для нас велика честь бути тут і проводити ваш ювілейний матч. Футбол дає людям у нашій країні емоції, які ми дещо втратили, споглядаючи новини, те, що відбувається на війні. Я сказав гравцям, що ми повинні дати емоції нашим людям, щоб підтримати їх, повинні показати наш характер на полі. Ця гра не є офіційною, але дуже важливо показати наш характер. Так само важливо показати, що ми тут, що Україна живе й грає у футбол.

Моє призначення? Я згоден, це інша робота, аніж в клубі. Але це робота на збірну України. Будь-який фахівець з України, якщо йому запропонують працювати у збірній, він, я вважаю, не відмовиться. Я не відмовився. Я пишаюсь тим, що працюю зі збірною України. Зроблю все можливе для України".

Нападник збірної України Андрій Ярмоленко: "Я думаю, що ми запропонуємо Німеччині дисципліну і самовіддачу. Я вважаю, що це такі фактори, які грають велику роль у футболі. Звичайно статистика не на нашу користь, але все трапляється вперше.

Завтра вийдемо на футбольне поле, рахунок — 0:0. Побачимо, хто буде сильніше, ми нікого не боїмось, але також знаємо наші сильні якості. Найголовніше — виконати те, що буде просити нас головний тренер, і тоді я впевнений, що в нас буде позитивний результат і ми покажемо хорошу гру".

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