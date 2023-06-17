Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 16 червня 2023 року, 21:45.

Збірна України в рамках поєдинку третього туру відбіркового етапу до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 грала на виїзді проти Північної Македонії та здобула героїчну перемогу.

Команда Реброва пропустила двічі в першому таймі, проте в другій половині зусиллями Забарного, Коноплі та Циганкова набрала три бали.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Північна Македонія — Україна:

Північна Македонія — Україна 2:3

Голи: Барді, 31, Ельмас, 39 — Забарний, 62, Конопля, 67, Циганков, 83



Північна Македонія: Дімітрієвські — С. Рістовські, Зайков, Мусліу, Аліоскі — Барді, Адемі (Атанасов, 64), Ашковські (Брдаровські, 64, Дор. Бабунські, 90) — Трайковські (Дорієв, 75), Несторовські (М. Рістовські, 64), Ельмас.



Україна: Трубін — Тимчик (Конопля, 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко — Ярмоленко (Маліновський, 66), Степаненко, Судаков, Мудрик (Сидорчук, 90) — Циганков (Зубков, 90+3) — Довбик (Ванат, 46).



Попередження: Рістовські, Мусліу — Довбик.

VBET вважає фаворитом збірну України, коефіцієнт на перемогу команди Реброва складає 2.07, тоді як тріумф македонців – 4.15. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.