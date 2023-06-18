Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Мікеле Марколіні висловився про майбутній матч відбору на ЄВРО-2024 проти збірної України.

У рамках четвертого туру кваліфікаційного раунду в фінальну стадію ЄВРО-2024 національну збірну України очікує зустріч з командою Мальти.

Головний тренер збірної Мальти Мікеле Марколіні поділився очікуваннями напередодні цього протистояння.

"Я дуже поважаю збірну України через те, що вона є сильною та талановитою командою з великою кількістю талановитих футболістів. Незважаючи на відсутність одного з лідерів, Олександра Зінченка, в українців є дуже багато хороших гравців із солідним міжнародним досвідом: Ярмоленко, Маліновський, Мудрик…

Навіть у попередніх двох матчах, проти Німеччини та Північної Македонії, Україна продемонструвала свою силу. У кожній із цих ігор українці забили по три м’ячі, але, сподіваюся, завтра буде трохи інакше.

Тож повторюся й скажу, що нам протистоятиме сильна збірна. Мальті буде важко", — цитує слова Мікеле Марколіні офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Україна — Мальта відбудеться у понеділок, 19 червня, о 19:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ми можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.