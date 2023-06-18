Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек висловився про майбутній матч відбору на ЄВРО-2024 проти збірної Мальти.

У рамках четвертого туру кваліфікаційного раунду в фінальну стадію ЄВРО-2024 національну збірну України очікує зустріч з командою Мальти.

Центральний півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Маліновський поділився очікуваннями від цього протистояння, дав пораду більш молодим гравцям та розповів про свою мрію після перемоги України у війні з росією.

"Виділити з їхнього складу когось буде важко, бо сила збірної Мальти – командна гра. Сильні сторони – це команда, яка вийде битися, і вони намагатимуться здобути результат у цій грі. Ми будемо готуватися і дивитися на нашу гру, адже пам'ятаємо попередню, тож спробуємо реабілітуватись.

Чому штрафний у матчі з Північною Македонією пробив Циганков? Ми підійшли до м'яча з Віктором, Тарас (Степаненко – прим. ред) спитав: "Хто пробиватиме?" Я відповів: "Зараз побачимо, все залежить від ситуації". Віктор відчував впевненість у цей момент. Він пробив досить гарно, трошки, може сантиметрів 10 не вистачило. Головне, що ми підійшли до м'яча, поспілкувались, виконали і далі продовжили грати. Можливо, Циганков після цього штрафного розізлився і забив переможний м'яч.

Підтримка молодих гравців? Коли я був у їхньому віці – все було по-іншому. За той час, поки я виступав у Бельгії, Італії, можу сказати, що найкраща допомога для молодих – це приклад. Те, як ти сам працюєш, твоє відношення, – вони будуть самі тягнутись до тебе. У свій час для мене прикладом був Андрій Ярмоленко. Те, як він працював, відношення, та і зараз це є.

Щодо злочинів росіян, то ми все це бачили... Як сказав тренер, ми повинні віддаватися на максимум, бо зараз у нас подвійна мотивація, адже ми маємо щось дати людям. Ми перебуваємо у комфортних умовах і розуміємо, як іншим українцям тяжко. Але важкі часи роблять сильних людей. Україна від цього стане тільки сильніше. Це все тільки нас об'єднує. Скільки людей допомагає, коли щось трапиться, завжди спортсмени допомагають людям, знайомі їздили до Херсону. Вважаю, що коли це все закінчиться, ми, як збірна України, організуємо щось чудове для людей, які сильно постраждали від війни. Я цього дуже хочу. Я хотів би зустрітись з ними, бо це дуже важливо", – поділився Маліновський на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч Україна — Мальта відбудеться у понеділок, 19 червня, о 19:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ми можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.