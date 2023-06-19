Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Україна та Мальта.

Збірні України та Мальти зіграють у Трнаві в рамках четвертого туру відбору на чемпіонат Європи-2024.

Сергій Ребров, після перемоги над Північною Македонією (3:2), залучив до стартового складу Юхима Коноплю та Сергія Кривцова до лінії захисту, тоді як Руслан Маліновський долучився до центру поля, а Владислав Ванат зіграє на вістрі атаки.

Мікеле Марколіні, на тлі поразки від Англії (0:4), використав із перших хвилин Жана Борга в трійці центральних захисників, тоді як Янкам та Камензулі долучаться до середньої ланки.

Україна: Трубін — Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко — Ярмоленко, Степаненко, Маліновський, Судаков — Циганков — Ванат.

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Сваток, Сидорчук, Мудрик, Довбик, Буяльський, Миколенко, Тимчик, Ігнатенко, Зубков.



Мальта: Бонелло — З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг — Мбонг, Янкам, Гійомьє, Теума, Камензулі — Джонс, Нвоко.

Запасні: М. Грек, Дебоно, Аттард, Шоу, Дж. Грек, Апап, Сатаріано, Корболан, Н. Мускат, Дегабріеле, Пізані, Дімек.



Гра Україна — Мальта почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.