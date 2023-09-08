Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Один з лідерів збірної України може пропустити поєдинок проти "трьох левів" у рамках відбору на ЄВРО-2024.

У рамках відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 національна збірна України у своєму наступному матчі зіграє проти Англії.

Під час пресконференції напередодні цього протистояння головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров відповів на питання щодо готовності одного з лідерів своєї команди Андрія Ярмоленка зіграти проти "трьох левів" на тлі останнього пошкодження.

"Ярмоленко ще не тренувався в загальній групі, він тренувався окремо. Завтра ми подивимося, але, звісно, Андрій не готовий на 100%. У нас є ким його замінити. На кожній позиції в збірної України є конкуренція, чим я дуже задоволений", — відповів Сергій Ребров на питання від Football.ua.

Нагадаємо, матч України проти Англії відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.