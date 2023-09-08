Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український правий фулбек пропустив вечірнє тренування, як повідомляється, через травму.

У рамках відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 національна збірна України у своєму наступному матчі зіграє проти Англії.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, у вечірньому тренуванні команди Сергія Реброва напередодні цієї зустрічі взяли участь 25 футболістів — всі, окрім правого захисника київського Динамо Олександра Тимчика.

У 26-річного фулбека запалення м’язів привідної групи м’язів стегна, що виключає його участь у завтрашньому матчі проти Англії.

"Перспективи відновлення Тимчика до гри проти збірної Італії буде визначено пізніше, після аналізу ситуації та спільного рішення головного тренера й медичного штабу збірної", — зазначається в повідомленні УАФ.

Матч України проти Англії відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цього протистояння.

Раніше цього дня стало відомо, що на війні з росією загинув брат Олександра Тимчика, у якого залишились двоє дітей.