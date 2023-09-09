Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник збірної України прокоментував стан команди перед матчем проти Англії.

Збірна України завершує підготовку до домашнього матчу проти Англії в рамках п’ятого туру кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024.

Україна — Англія. Напередодні

Захисник "синьо-жовтих" Юхим Конопля напередодні гри оцінив рівень готовності колективу до майбутнього протистояння.

"Звісно, що було б добре продовжити забивати за збірну саме в матчі проти Англії. Я спробую, але нічого не можу обіцяти, тому що суперник дуже серйозний.

Тут радше нам доведеться чинити опір, а ось за це вже я маю відповідати.

Не дивлячись на це, ми все одно маємо віру у власні сири. Інакше ніяк", — заявив український виконавець.

Матч Україна — Англія відбудеться 9 вересня, о 19:00.