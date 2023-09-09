Захисник збірної України прокоментував стан команди перед матчем проти Англії.
Юхим Конопля, фото УАФ
09 вересня 2023, 13:55
Збірна України завершує підготовку до домашнього матчу проти Англії в рамках п’ятого туру кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024.
Україна — Англія. Напередодні
Захисник "синьо-жовтих" Юхим Конопля напередодні гри оцінив рівень готовності колективу до майбутнього протистояння.
"Звісно, що було б добре продовжити забивати за збірну саме в матчі проти Англії. Я спробую, але нічого не можу обіцяти, тому що суперник дуже серйозний.
Тут радше нам доведеться чинити опір, а ось за це вже я маю відповідати.
Не дивлячись на це, ми все одно маємо віру у власні сири. Інакше ніяк", — заявив український виконавець.
Матч Україна — Англія відбудеться 9 вересня, о 19:00.