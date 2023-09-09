Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український опорний півзахисник вийшов на заміну наприкінці матчу з Англією.

У рамках п'ятого туру відбору у фінальну частину ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла внічию з Англією, яка є фаворитом групи С.

У цьому протистоянні свій дебют за "синьо-жовтих" здійснив опорний півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина.

26-річний українець вийшов на поле на 90-ій хвилині замість Михайла Мудрика та допоміг команді відстояти нічийний результат.

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