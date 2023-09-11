Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійський вінгер може пропустити наступний поєдинок відбору на ЄВРО-2024.

У рамках шостого раунду відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 збірна України в гостях зустрінеться з національної командою Італії, яка є головним конкурентом українців за другу сходинку в групі С.

Як повідомляє Calciomercato, італійський вінгер Лаціо Маттіа Дзакканьї ризикує не зіграти проти команди Сергія Реброва у вівторок на Сан-Сіро.

За інформацією джерела, 28-річний нападник не тренувався у загальній групі напередодні поєдинку з Україною та займався за індивідуальною програмою.

У матчі проти Північної Македонії (1:1) Дзакканьї вийшов у старті та залишив поле на 82-й хвилині. Серед кадрових втрат "скуадри адзурри" також слід відзначити К'єзу, Пеллегріні, Манчіні та Політано.

Матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за цією грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.