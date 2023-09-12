Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек не був викликаний до збірної на вересневі матчі, проте підтримав команду своєю присутністю.

У рамках шостого раунду відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 збірна України в гостях зустрінеться з національної командою Італії, яка є головним конкурентом українців за другу сходинку в групі С.

Як повідомляє ВЗБІРНА, напередодні цього протистояння до табору підопічних Сергія Реброва навідався український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський, попри те, що його не було викликано на вересневі матчі.

- Як справи?

- Все добре.

- Приїхав хлопців провідати?

- Так, звичайно.

- Дивився гру з Англією?

- Звичайно. Наші — молодці. Чудова гра та чудовий результат, — сказав Маліновський.

Матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за цією грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.

Раніше головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров пояснив невиклик Маліновського до табору національної збірної через брак ігрового часу та невизначеність на той момент із його наступним клубом.