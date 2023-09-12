Український хавбек не був викликаний до збірної на вересневі матчі, проте підтримав команду своєю присутністю.
Руслан Маліновський, getty images
12 вересня 2023, 18:19
У рамках шостого раунду відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 збірна України в гостях зустрінеться з національної командою Італії, яка є головним конкурентом українців за другу сходинку в групі С.
Як повідомляє ВЗБІРНА, напередодні цього протистояння до табору підопічних Сергія Реброва навідався український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський, попри те, що його не було викликано на вересневі матчі.
- Як справи?
- Все добре.
- Приїхав хлопців провідати?
- Так, звичайно.
- Дивився гру з Англією?
- Звичайно. Наші — молодці. Чудова гра та чудовий результат, — сказав Маліновський.
Матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за цією грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.
Раніше головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров пояснив невиклик Маліновського до табору національної збірної через брак ігрового часу та невизначеність на той момент із його наступним клубом.