Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
12 вересня 2023, 23:41
Україна в емоційному протистоянні поступилась Італії
Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Львівське", підбиває підсумки матчу Італія — Україна, у якому команда Сергія Реброва не скористалась шансом наблизитись до виходу на чемпіонат Європи-2024.
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12 вересня 2023, 23:41
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Італія — Україна 2:1
Голи: Фраттезі, 12, 28 — Ярмоленко, 41
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко (Бірагі, 58) — Фраттезі, Локателлі, Барелла (Крістанте, 83) — Дзаніоло (Орсоліні, 72), Распадорі (Ретегі, 72), Дзакканьї (Ньйонто, 58).
Україна: Бущан — Конопля, Забарний, Кривцов, Миколенко — Зінченко (Буяльський, 75), Судаков, Степаненко (Сидорчук, 84) — Ярмоленко (Мудрик, 58), Довбик (Яремчук, 58), Циганков (Ванат, 74).
Попередження: Миколенко, Конопля, Степаненко, Забарний