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Італія — Україна 2:1
Голи: Фраттезі, 12, 28 — Ярмоленко, 41

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко (Бірагі, 58) — Фраттезі, Локателлі, Барелла (Крістанте, 83) — Дзаніоло (Орсоліні, 72), Распадорі (Ретегі, 72), Дзакканьї (Ньйонто, 58).

Україна: Бущан — Конопля, Забарний, Кривцов, Миколенко — Зінченко (Буяльський, 75), Судаков, Степаненко (Сидорчук, 84) — Ярмоленко (Мудрик, 58), Довбик (Яремчук, 58), Циганков (Ванат, 74).

Попередження: Миколенко, Конопля, Степаненко, Забарний