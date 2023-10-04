Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Відбірковий матч Євро-2024 пройде 14 жовтня у Празі.

Збірна Північної Македонії оголосила заявку на матч відбірного циклу Євро-2024 проти національної команди України. Про це повідомляє прес-служба Футбольної федерації Північної Македонії.

До заявки національної команди, якою керує Благоя Мілевський, потрапили 25 виконавців.

Національна команда розпочне навчально-тренувальний збір 8 жовтня у Скоп'є.

Воротарі: Столе Димітрієвський (Райо Вальєкано, Іспанія), Даміан Шишковський (Докса, Кіпр), Ігор Алексовський (Работнічкі).

Захисники: Вісар Мусліу (Падерборн, Німеччина), Езджан Аліоскі (Аль-Ахлі, Саудівська Аравія), Нікола Серафімов (Фехервар, Угорщина), Тодор Тодоровський (Залаегерсег, Угорщина), Йован Манєв (Осієк, Хорватія), Боян Дімоскі (Акрон, росія), Ахмет Ільязовський (Хвідовре, Данія), Стефан Асковський (Раднічкі Ніш, Сербія).

Півзахисники: Еніс Барді (Трабзонспор, Туреччина), Еліф Ельмас (Наполі, Італія), Аріан Адемі (Динамо З, Хорватія), Яні Атанасов (Краковія, Польща), Агон Елезі (Вараждин, Хорватія), Давід Бабунський (Мезйокйовешд, Угорщина), Існік Алімі (Сепсі, Румунія).

Нападники: Александар Трайковський (Хайдук, Хорватія), Боян Мійовський (Абердін, Шотландія), Мілан Рістовський (Спартак Тр, Словаччина), Вальйон Етемі (Істанбулспор, Туреччина), Дарко Чурлінов (Бернлі, Англія), Любче Дорієв (Согдіана, Узбекистан), Дімітар Мітровський (Вараждин, Хорватія).

Нагадаємо, матч Україна – Північна Македонія пройде 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. Гра відбудеться на стадіоні Epet Arena у Празі.

Також зазначимо, що Північна Македонія проведе спаринг проти Вірменії, якою керує колишній наставник збірної України Олександр Петраков. Гра пройде 17 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Андрія Ярмоленка у заявці збірної України замінив Назарій Русин.