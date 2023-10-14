Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник збірної України висловився про перемогу над Північною Македонією у відборі на ЄВРО-2024.

У рамках сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України здобула впевнену перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:0.

Крайній захисник "синьо-жовтих" Олександр Караваєв, який став автором другого та вирішального гола у ворота суперника, поділився враженнями від цього протистояння.

"Дуже важливо було забити другий гол. Перед виходом на поле Сергій Станіславович сказав, що ми українці і повинні показати наш характер і те, що показують наші воїни. Я сидів, бачив, як віддаються наші хлопці на повну, навіть більше. Дуже гарно зіграли в обороні, не дали нічого створити, в атаці в нас були моменти, ми створювали, але не вийшло забити багато.

Я тільки що казав в інтерв'ю, що історія циклічна, бо 8 років тому я дебютував за збірну в матчі проти Північної Македонії, вийшов на заміну на 86 чи 87 хвилині і через 3 хвилини ми забили. Забив не я, а Артем Кравець. Через 8 років така ж ситуація, але забив вже я.

Спочатку Сергій Станіславович казав, що треба освіжити гру в обороні, бо вони вже атакували всіма силами. У той момент я бачив, що гравця можу обіграти, а потім я хотів віддати передачу, але бачу, що ще не встигає Ярьома і побачив, що воротар зробив крок вліво і думаю: "Ну, проб'ю по воротам".

Вийшов на незвичну позицію, але ще на початку відбору і до цього, що я можу зіграти на будь-якій позиції. Головне бути ментально підготованим та виконувати настанови тренера.

Підтримка була неймовірною з перших хвилин. Всі квитки продали за 3-4 години. Велике дякую вболівальникам. Всі побачили, який ми народ, що на футбольному полі, що на трибунах, що в нас в Україні вдома", — сказав Караваєв у коментарі для Суспільного.

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