Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної України дав коментар напередодні матчу проти Мальти.

Збірна України у рамках відбіркового циклу Євро-2024 проведе виїзний матч проти збірної Мальти.

Півзахисник української команди Олександр Караваєв вірить в успіх команди та вважає, що все йде за планом.

"Очікування тільки позитивні — ми розуміємо, що нам потрібно, який результат. Налаштовуємося тільки на перемогу. У нас є все для відновлення, є дуже сильний медичний штаб. Усі хлопці — професіонали. Усе йде за планом.

Матчі за два дні на третій завжди важко грати в усіх аспектах — фізичному й ментальному. Але ми професіонали, передусім, повинні зробити висновки з попереднього поєдинку. Потрібно зрозуміти, наскільки важким буде матч. Нам треба зіграти на максимальних можливостях із першої до останньої секунди, і все буде гаразд", — наводить слова Караваєва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Мальта – Україна відбудеться завтра, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.