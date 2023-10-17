Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гра не зацікавила місцеву публіку.

Збірна України у рамках відбіркового циклу Євро-2024 проведе матч проти збірної Мальти.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, на матчі, що пройде на національному стадіоні в Та'Калі, очікується лише три тисячі вболівальників.

Зазначимо, що арена вміщує 17 797 глядачів, тобто заповненість трибун буде менше ніж 20% від загальної кількості місць.

Матч Мальта — Україна відбудеться сьогодні, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього матчу в нашому текстовому онлайні.