Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної України прокоментував жовтневу міжнародну павзу.

За час жовтневої міжнародної павзи збірна України здобула важливі перемоги над Північною Македонією (2:0) та Мальтою (3:1).

Після завершення чергового циклу, гравці зібрались у Львові задля зустрічі з пресою та вболівальниками в музейно-культурному комплексі пивної історії Львіварня.

Опорний півзахисник "синьо-жовтих" Тарас Степаненко поділився враженнями від останніх виступів команди.

"Ми можемо тільки позитивно оцінити свій виступ, адже зробили крок до цілі, здобули шість пунктів. Зберігаємо гарні шанси на потрапляння до Євро-2024.

У листопаді будемо готуватися до найважливішого матчу в цьому році. Дуже сподіваюсь, що ми зможемо досягнути нашої цілі.

Неприємно, коли випадають важливі гравці — нам не могли допомогти Циганков і Ярмоленко. Усі переживали, чи зможемо ми залатати ці прогалини. Слава Богу, що хлопці, які їх замінили, здорово відпрацювали.

Віктор уже повернувся до тренувань, а Андрій переніс операцію, потребує більше часу для відновлення. Він — капітан і лідер команди, його присутність у роздягальні дуже важлива, тож чекаємо на його повернення.

Кожен матч відбору важливий, але поєдинки із сильними суперниками надають сил, енергії та задоволення. Тому міг би виділити в цьому кваліфікаційному турнірі зустріч з Англією, коли ми зіграли внічию", — заявив український виконавець.

Заключний матч відбіркового раунду чемпіонату Європи-2024 збірна України проведе в номінально домашніх умовах проти Італії 20 листопада.