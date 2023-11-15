Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Владислав Дубінчак розповів про свої дебютні тренування у розташуванні національної команди.

Захисник збірної України Владислав Дубінчак прокоментував підготовку національної команди до вирішального матчу відбору Євро-2024 проти Італії.

"Ми часто спілкуємося про збірну, коли хлопці повертаються з її розташування. Вони розповідають, яка там атмосфера. Тому давно хотів потрапити сюди — це моя дитяча мрія. Дуже радий, що знаходжуся тут, із натхненням хочу працювати. Трохи несподівано, та я дуже радий, що отримав цей виклик. Сподіваюся виправдати довіру тренера.

Звичайно, я знаю своїх конкурентів. Це мій старий партнер по команді — Віталій Миколенко. Ми були разом у молодіжці Динамо. Коли він був в основній команді, я виступав в оренді. Класний хлопець, я тільки радий за нього, що він грає в такому сильному чемпіонаті. Сподіваюся, що зможу скласти йому конкуренцію, а там буде видно.

Я дивився всі матчі збірної України, у тому числі виїзний з Італією. Дуже хороша, сильна команда. Там гравці, про яких не треба говорити, вони виступають на світовому рівні. Я сподіваюся, що ми зможемо їх перемогти та пройти на Євро.

Наші легіонери прогресують, показують результат, забивають, віддають асисти. Це надихає тих, хто грає зараз в українській першості й також прагне потрапити в сильний чемпіонат. Щодо забивної серії Миколенка, то я радий за Віталія. Він молодець. Те, що він забиває, — показник його праці. Він багато працює. Поки що я не встиг із ним поговорити, але обов’язково скажу йому, що він молодець.

Із тренером ми поки що не спілкувалися. Я думаю, що ми ще поговоримо з ним. Поки ж була теорія. Сергія Реброва всі знають, це відомий фахівець, мені дуже хотілося з ним попрацювати", - наводить слова Дубінчака прес-служба УАФ.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада у Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.