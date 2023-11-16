Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Сергія Реброва відправила у ворота клубу з другого дивізіону Польщі два "сухих" м'ячі.

Національна збірна України продовжує підготовку до свого заключного поєдинку в рамках відбору на ЄВРО-2024 проти Італії, який відбудеться 20 листопада о 21:45.

У рамках цієї підготовки підопічні Сергія Реброва провели товариський матч проти Лехії з другого дивізіону Польщі, який пройшов у Гданську на стадіоні Polsat Plus Arena.

На 28-ій хвилині рахунок було відкрито завдяки зусиллям Олександра Піхальонка, тоді як вже у другому таймі, а саме на 58-ій хвилині, Єгор Назарина встановив підсумковий результат цієї товариської зустрічі — 2:0.

Лехія — Україна 0:2

Голи: Піхальонок, 28, Назарина, 58