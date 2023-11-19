Football.ua розповідає про найцікавіші поєдинки між нашою командою та "Скуадра Адзуррою".
У понеділок, 20 листопада 2023 року, відбудеться найважливіший поєдинок для збірної України, яка протистоятиме Італії. У разі перемоги наша команда напряму потрапить на чемпіонат Європи-2024.
У зв'язку з цим, Football.ua згадує історію протистоянь України та Італії. Спойлер: наша команда ще жодного разу не обігрувала італійців у своїй історії.
12.09.2023, відбір на Євро-2024
Італія - Україна 2:1
Голи: Фраттезі, 12, 29 – Ярмоленко, 41.
Перший поєдинок у поточному відборі, який відбувся в Італії, завершився поразкою нашої команди. Результат зустрічі вирішив дубль Фраттезі. "Синьо-жовті" намагалися повернутись у гру зусиллями Ярмоленка, однак на другий гол, який звів би рахунок до нічиєї, не напрацювали.
Ну і, відверто кажучи, статистика у тій грі говорила за господарів: 23 удари у бік воріт проти восьми в України. Володіння м'яча – 59% на 41% на користь італійців.
10.10.2018, товариський матч
Італія — Україна 1:1
Голи: Бернардескі, 55 – Маліновський, 62.
На жаль, в офіційних матчах збірна України насамперед не те що не могла здолати свого опонента, а й зіграти внічию. А от у товариських зустрічах це вдавалося двічі.
Тоді "синьо-жовтими" керував Андрій Шевченко. У складі ще були П'ятов, Ракіцький, Коноплянка та Марлос...
Італійці завдали 20 ударів у бік воріт, а українці — 11. Володіння м'яча – 61 на 39 на користь господарів.
30.06.2006, 1/4 фіналу чемпіонату світу
Італія - Україна 3:0
Голи: Дзамбротта, 6, Тоні, 59, 69.
Досвідчені відвідувачі Football.ua, ймовірно, бачили цю гру в прямому ефірі по телевізору. Тоді наша команда пробилася до 1/4 фіналу мундіалю — результат, яким можна пишатися. А які легенди були у складі! Русол, Гусін, тимощук, Мілевський та Шевченко, якими керував Олег Блохін.
На жаль, наша команда нічого не зуміла протиставити колективу Марчелло Ліппі. Але надто засмучуватися не варто, адже поступитися у чвертьфіналі майбутнім чемпіонам світу — далеко не ганебний результат.
01.06.2006, товариський матч
Італія — Україна 0:0
Перший матч в історії двох команд, під час якого Україна не пропустила. Це єдина на сьогоднішній момент така гра. Даний поєдинок був частиною підготовки до ЧС-2006, що проходив у Німеччині.
Ймовірно, з огляду на успішний виступ України на мундіалі у 2006 році, цей товариський матч все ж приніс свою користь.
29.03.1995, відбір на Євро-1996
Україна — Італія 0:2
Голи: Ломбардо, 12, Дзола, 38.
Перша спроба нашої команди кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Непроста група з хорватами та італійцями.
Українці не зуміли нав'язати боротьбу італійцям, програвши через голи Ломбардо та Дзоли. До речі, це перша зустріч між цими збірними в історії.
Інші поєдинки
11.11.1995, відбір на Євро-1996
Італія - Україна 3:1
Голи: Раванеллі, 21, 49, Мальдіні, 53 – Полунін, 18.
07.10.2006, відбір на Євро 2008
Італія - Україна 2:0
Голи: Оддо, 71 (з пенальті), Тоні, 79.
12.09.2007, відбір на Євро 2008
Україна — Італія 1:2
Голи: Шевченка, 71 – Ді Натале, 41, 77.
29.03.2011, товариський матч
Україна — Італія 0:2
Голи: Россі, 27, Матрі, 81.
Ми дуже сподіваємось і віримо, що у понеділок, 20 листопада, збірна України вперше здобуде перемогу над італійцями і ми кваліфікуємось на чемпіонат Європи-2024 напряму!