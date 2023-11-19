Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про найцікавіші поєдинки між нашою командою та "Скуадра Адзуррою".

У понеділок, 20 листопада 2023 року, відбудеться найважливіший поєдинок для збірної України, яка протистоятиме Італії. У разі перемоги наша команда напряму потрапить на чемпіонат Європи-2024.

У зв'язку з цим, Football.ua згадує історію протистоянь України та Італії. Спойлер: наша команда ще жодного разу не обігрувала італійців у своїй історії.

12.09.2023, відбір на Євро-2024

Італія - Україна 2:1

Голи: Фраттезі, 12, 29 – Ярмоленко, 41.

Перший поєдинок у поточному відборі, який відбувся в Італії, завершився поразкою нашої команди. Результат зустрічі вирішив дубль Фраттезі. "Синьо-жовті" намагалися повернутись у гру зусиллями Ярмоленка, однак на другий гол, який звів би рахунок до нічиєї, не напрацювали.

Ну і, відверто кажучи, статистика у тій грі говорила за господарів: 23 удари у бік воріт проти восьми в України. Володіння м'яча – 59% на 41% на користь італійців.

10.10.2018, товариський матч

Італія — Україна 1:1

Голи: Бернардескі, 55 – Маліновський, 62.

На жаль, в офіційних матчах збірна України насамперед не те що не могла здолати свого опонента, а й зіграти внічию. А от у товариських зустрічах це вдавалося двічі.

Тоді "синьо-жовтими" керував Андрій Шевченко. У складі ще були П'ятов, Ракіцький, Коноплянка та Марлос...

Італійці завдали 20 ударів у бік воріт, а українці — 11. Володіння м'яча – 61 на 39 на користь господарів.

30.06.2006, 1/4 фіналу чемпіонату світу

Італія - Україна 3:0

Голи: Дзамбротта, 6, Тоні, 59, 69.

Досвідчені відвідувачі Football.ua, ймовірно, бачили цю гру в прямому ефірі по телевізору. Тоді наша команда пробилася до 1/4 фіналу мундіалю — результат, яким можна пишатися. А які легенди були у складі! Русол, Гусін, т имощук, Мілевський та Шевченко, якими керував Олег Блохін.

На жаль, наша команда нічого не зуміла протиставити колективу Марчелло Ліппі. Але надто засмучуватися не варто, адже поступитися у чвертьфіналі майбутнім чемпіонам світу — далеко не ганебний результат.

01.06.2006, товариський матч

Італія — Україна 0:0

Перший матч в історії двох команд, під час якого Україна не пропустила. Це єдина на сьогоднішній момент така гра. Даний поєдинок був частиною підготовки до ЧС-2006, що проходив у Німеччині.

Ймовірно, з огляду на успішний виступ України на мундіалі у 2006 році, цей товариський матч все ж приніс свою користь.

29.03.1995, відбір на Євро-1996

Україна — Італія 0:2

Голи: Ломбардо, 12, Дзола, 38.

Перша спроба нашої команди кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Непроста група з хорватами та італійцями.

Українці не зуміли нав'язати боротьбу італійцям, програвши через голи Ломбардо та Дзоли. До речі, це перша зустріч між цими збірними в історії.

Інші поєдинки

11.11.1995, відбір на Євро-1996

Італія - Україна 3:1

Голи: Раванеллі, 21, 49, Мальдіні, 53 – Полунін, 18.

07.10.2006, відбір на Євро 2008

Італія - Україна 2:0

Голи: Оддо, 71 (з пенальті), Тоні, 79.

12.09.2007, відбір на Євро 2008

Україна — Італія 1:2

Голи: Шевченка, 71 – Ді Натале, 41, 77.

29.03.2011, товариський матч

Україна — Італія 0:2

Голи: Россі, 27, Матрі, 81.

Ми дуже сподіваємось і віримо, що у понеділок, 20 листопада, збірна України вперше здобуде перемогу над італійцями і ми кваліфікуємось на чемпіонат Європи-2024 напряму!