Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова тренера нашої збірної перед матчем з італійцями.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився перед матчем з італійцями у вирішальному матчі відбору до Євро-2024.

"Ми розглядали багато тактик з нашої сторони. Але як буде грати Італія? Я вважаю, в Італії дуже корисні гравці, які можуть грати і від оборони, і на атаку — це дуже інтенсивна команда. Вони грали кілька днів тому, але в Італії завжди є декілька складів, тому ми повинні бути готові.

Я не вважаю, що Італія завтра вийде та буде грати на нічию. Це не та команда, яка закриється позаду та буде грати на нічию. Це не той тренер", - сказав тренер під час пресконференції.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.