Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український опорник висловився напередодні поєдинку проти Італії у відборі на ЄВРО-2024.

У рамках останнього матчу відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України зіграє проти Італії за право напряму потрапити на турнір — команді Сергія Реброва потрібна лише перемога, щоб посісти підсумкове друге місце у групі С.

Опорний півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився очікуваннями напередодні цього вирішального протистояння з італійцями.

"У нас багато гравців, які грали матчі такого рівня, тому ментально всі готові. Ми не можемо сказати, що цей матч — це апогей чогось. Це більше йде від ЗМІ. Але цей процес, робота протягом всього року, привели нас до того, що кожен матч дав нам можливість завтра грати вирішальний поєдинок.

Кожна гра у відборі була відповідальною, бо він давав можливість брати участь та мати шанс кваліфікуватися на турнір. Завтра на нас чекає просто ще один матч відбору на шляху до ЄВРО-2024. Лише потрібно більше концентрації та впевненості у своїх силах", — сказав Степаненко під час передматчевої пресконференції.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться у понеділок, 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.