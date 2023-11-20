Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійці зробили зміни в заявці напередодні протистояння.

Збірні Італії та України в особистому протистоянні на БайАрені в Леверкузені розіграють останню перепустку на чемпіона Європи-2024 від квінтету C.

Україна — Італія. Напередодні

За декілька годин до початку протистояння італійській пресі вдалось дізнатись про останні кадрові рішення тренерського штабу "Скуадри Адзурри".

Головний тренер Лучано Спаллетті вирішив залишити поза заявкою на прийдешній матч нападника Сассуоло Доменіко Берарді, замість якого праворуч в атаці під час тренувань награвався Маттео Політано з Наполі, а місце в заявці зайняв форвард туринського Ювентуса Мойзе Кін.

Нагадаємо, що Берераді був єдиним із трійки нападників у останньому матчі Італії, проти Північної Македонії (5:2), який не відзначався забитими м’ячами.

На рахунку Доменіко 27 матчів та вісім голів за збірну.

Матч Україна — Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45.