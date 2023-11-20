Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Україна та Італія.

Збірні України та Італії зіграють поміж собою в рамках десятого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 в рамках групи C.

Сергій Ребров, у порівнянні з перемогою над Мальтою (3:1), залучив до стартового складу Коноплю та Сватка в лінії захисту, тоді як Степаненко повернувся до опорної зони, а Циганков зіграє праворуч у півзахисті.

Лучано Спаллетті, на тлі перемоги над Північною Македонією (5:2), використав із перших хвилин Ді Лоренцо на правому фланзі оборони, тоді як Бонджорно гратиме в центрі захисту, а Фраттезі знову з'явиться в центральному трикутнику. Дзаніоло виступатиме праворуч в атаці.

Україна: Трубін — Конопля, Сваток, Забарний, Миколенко — Степаненко — Циганков, Судаков, Зінченко, Мудрик — Довбик.

Запасні: Бущан, Різник, Бондар, Сидорчук, Маліновський, Яремчук, Сікан, Піхальонок, Тимчик, Зубков, Дубінчак, Матвієнко.



Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Ачербі, Бонджорно, Дімарко — Фраттезі, Жоржиньйо, Барелла — Дзаніоло, Распадорі, К’єза.