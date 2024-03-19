Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Олександр Піхальонок розповів про підготовку збірної України до матчу з Боснією і Герцеговиною.

Півзахисник Дніпра-1 та збірної України Олександр Піхальонок прокоментував підготовку національної команди до півфінального матчу плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

"Ми добре підготувались і провели між собою двосторонню гру. Було дуже багато теорії і на тренуваннях дуже багато відпрацьовував все. Вважаю, добре підготувався.

Було все: і навантаження, і спад. Вважаю, що ми в оптимальних кондиціях підійдемо до гри проти Боснії. Вони дуже потужна непоступлива команда, як і всі балканці. Будуть виходити з першої до останньої хвилини, будуть битись і намагатись теж потрапити на Євро.

Але якщо ми прикладемо максимум зусиль – думаю, у нас все повинно вийти. Ми повинні бути концентровані на своїй грі. Недооцінки взагалі немає", - сказав Піхальонок в інтерв'ю прес-службі УАФ.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня й розпочнеться о 21:45 за Києвом.