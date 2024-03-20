Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек Дженоа висловився про майбутній матч відбору на Євро-2024.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України зустрінеться з Боснією і Герцеговиною.

Центральний півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Маліновський поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з боснійцями.

"Самопочуття нарешті чудове, адже підхопив вірус, було важкувато. Зараз почуваюся дуже добре. Готуємося до вирішальної гри. Усі в доброму настрої, провели тренування, напрацювали деякі моменти.

Над чим працюємо? Є фази оборони й атаки, стандарти — ці моменти відпрацьовуємо. Насамперед стандарти, тому що вони дуже важливі, після них багато м’ячів забивають. В останніх іграх ми бачили, що суперники таким чином пропускали голи. Тому треба зробити акцент на цьому.

Відпрацювання пенальті? Сподіваюся, післяматчевої серії не буде. Усі повинні бути готовими, тому що це одна гра, і все може бути. Хлопці дуже відповідально поставилися до пенальті, усі пробили якісно.

Багато гравців збірної Боснії і Герцеговини виступають у чудових європейських клубах. Потрібно віддати все на полі, перш за все бути психологічно готовими, тому що матч буде непростий. Нам із перших хвилин потрібно взяти гру у свої руки, діяти дуже агресивно, швидко, тому що боснійська команда фізично дуже сильна. Потрібно бути готовими до боротьби, тому що виграти її — це 50 відсотків успіху.

Едін Джеко має дуже високий індивідуальний рівень. Він може з напівмоменту забити м’яч, дуже добре грає головою у штрафному майданчику. Украй небезпечний футболіст, тому ми повинні звернути увагу на це.

Ми вирушили до Боснії, щоби пройти акліматизацію, готуватися до гри. Але я думаю, що набагато краще, що там буде прохолодніше, адже в таких умовах приємніше грати", — цитує слова Руслана Маліновського офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом. У разі перемоги команда Сергія Реброва зустрінеться в фіналі плей-оф з переможцем пари Ізраїль — Ісландія за путівку до фінальної частини Євро-2024 в Німеччині.