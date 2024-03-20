Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер національної збірної України о 18:00 відповість на питання щодо майбутнього матчу відбору на Євро-2024.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України зустрінеться з Боснією і Герцеговиною на арені Біліно Поле в місті Зениця.

Напередодні цього протистояння відбудеться пресконференція за участю головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва, під час якої він та один із гравців української збірної відповідатимуть на запитання журналістів щодо зустрічі з боснійцями.

Початок передматчевої пресконференції заплановано на середу, 20 березня, о 18:00. Слідкуйте за прямою трансляцією заходу на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ СЕРГІЯ РЕБРОВА (ПОЧАТОК — 18:00):

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом. У разі перемоги команда Сергія Реброва зустрінеться в фіналі плей-оф з переможцем пари Ізраїль — Ісландія за путівку до фінальної частини Євро-2024 в Німеччині.