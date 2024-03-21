Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Колишній керманич збірної України висловився про майбутній поєдинок відбору на Євро-2024.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України зустрінеться з Боснією і Герцеговиною на арені Біліно Поле в місті Зениця.

Головний тренер львівських Карпат та колишній керманич "синьо-жовтих" Мирон Маркевич поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з боснійцями.

"Я навіть не допускаю думки, що наші не виграють. Якщо мене чують [наші збірники]: хлопці, треба зробити все для того, щоб ми поїхали на чемпіонат Європи.

У нас хороша команда. У нас сильніша команда, ніж Боснія і Герцеговина. Все в їхніх руках", — сказав Мирон Маркевич під час пресконференції перед відновленням сезону в Першій лізі.

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовому подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

У разі перемоги команда Сергія Реброва зустрінеться в фіналі плей-оф з переможцем пари Ізраїль — Ісландія за путівку до фінальної частини Євро-2024 в Німеччині.