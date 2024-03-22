Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер дав свій коментар.

Воротар збірної України Андрій Лунін поділився емоціями після перемоги над Боснією і Герцеговиною (2:1) у півфіналі кваліфікації на Євро-2024.

"Матч важкий, суперник намагався нав'язати свою гру. Нам не можна було програвати в боротьбі за підбори. Такі ігри — це хороший досвід, ми не здалися, грали до кінця, але треба намагатися вигравати спокійніше.

Гра ногами голкіперу — важливий компонент, хоча не можна перебільшувати з контролем біля своїх воріт. Для голкіперів у сучасному футболі це важливий компонент.

Підтримка фанатів? Я можу сказати, що у збірної на будь-якому стадіоні завжди класна підтримка. Це додає емоцій. У будь-якому місті у світі, де ми граємо, ми маємо заповнені гостьові сектори — хочу подякувати за це фанатам", — сказав Лунін в інтерв'ю для Суспільного.

На Football.ua доступне відео голів і огляд матчу.