Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "синьо-жовтих" у вирішальному поєдинку відбору на Євро-2024.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у минулому поєдинку із ісландською збірною.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.