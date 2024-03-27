Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
27 березня 2024, 00:20
Хто був найкращим гравцем збірної України у матчі з Ісландією?
Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "синьо-жовтих" у вирішальному поєдинку відбору на Євро-2024.
Михайло Мудрик та Георгій Судаков, Getty Images
27 березня 2024, 00:20
У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.
Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у минулому поєдинку із ісландською збірною.
Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.