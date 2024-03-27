Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Оге Гарейде висловився про поразку від України у вирішальному матчі плей-оф відбору на Євро-2024.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Головний тренер ісландської команди Оге Гарейде поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Ми почувалися добре після першого тайму, але по перерві все пішло не так, як ми планували. Так, у нас з'явилася можливість для контратак, але через невдале розташування натомість ми отримували контратаки на свої ворота.

Мені здалося, що в заключній частині матчу команда втомилася, але все одно мала шанси зрівняти рахунок. Ми тиснули, але не судилося.

Можливо, усе вирішила більша глибина складу суперника. Але це нормально, коли йдеться про таку велику націю, як українці", — цитує слова Гарейде офіційний сайт УАФ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.