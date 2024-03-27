Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український плеймейкер висловився про перемогу над Ісландією у вирішальному матчі відбору на Євро-2024.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Атакуючий півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко поділився враженнями від результату протистояння з ісландцями.

"Чи емоційна була ця гра? Одна з. Я також згадував матч проти збірної Швеції на чемпіонаті Європи — схожі емоції. Зараз усі ці емоції залишив у роздягальні. Все супер, ми вийшли на Євро. Хотів би дуже подякувати всіх нашим вболівальникам, відчували впродовж всього матчу, як вони нас підтримали та підтримують. Без них ми б не здобули цього результату. Пишаюся бути українцем, бути одним з тих людей, що знаходяться в Україні та віддають життя нашій свободі. Про це потрібно говорити та кричати щодня. І тільки так ми зможемо перемогти. Важко передати ці емоції, чесно. Не можу бути вдячним до кінця і описати свої емоції. Ще раз, пишаюся бути українцем. Як я казав, ми на Євро.

Слова Реброва у перерві? Перш за все, він сказав, щоб ми вірили у результат, що ми можемо забити. Щоб ми далі продовжували грати, дотримувалися своїх позицій і вірити в те, що можемо забити. Ми один одного також завели, тому що розуміли, що на нас очікують важкі 45 хвилин заради результату.

Не скажу, що ісландці нас обігрували у першому таймі, ми пропустили просто м'яч. Індивідуальна майстерність одного з їхніх гравців [Альберта Гудмундссона] — ще перед грою казав, що нам треба звернути увагу на декількох футболістів. Саме цей гравець забив тричі Ізраїлю, здорово розібрався і забив розкішний м'яч. Але ми зреагували як треба та здобули важливий результат.

Стан газону? Гадаю, що газон був однаковим для всіх, ніколи не звертатиму на це увагу. Треба відштовхуватися від своєї гри та робити все, що від тебе просить тренер", — сказав Зінченко в етері для Суспільне Спорт.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.