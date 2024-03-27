Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український вінгер висловився про перемогу над Ісландією у вирішальному матчі відбору на Євро-2024.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Атакуючий півзахисник "синьо-жовтих" Михайло Мудрик, який став автором вирішального гола, поділився враженнями від результату протистояння з ісландцями.

"Емоції неперевершені, дуже радий за всіх наших уболівальників. Будемо старатися й надалі радувати вас нашою грою та результатами.

Як у роздягальні, так і на полі була дуже гарна атмосфера. Я вважаю, що це великою мірою посприяло нашій перемозі. Мій гол? Станом на зараз — один із найважливіших у моїй кар'єрі", — цитує слова Мудрика офіційний сайт УАФ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.