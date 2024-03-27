Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український центрбек висловився про перемогу над Ісландією у вирішальному матчі відбору на Євро-2024.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Молодий центральний захисник "синьо-жовтих" Максим Таловєров поділився враженнями від результату протистояння з ісландцями.

"Ніякі слова не можуть описати радість нашої країни. Дуже дякуємо усім за підтримку та сподіваємося на найголовнішу перемогу в найближчий час. Разом ми — сила!" — написав Таловєров у своєму Instagram.



Відзначимо, що Максим Таловєров є одним із дебютантів головної команди країни під час плей-оф відбору на Євро-2024. 23-річний центрбек як проти Боснії і Герцеговини, так і проти Ісландії виходив на заміни у фінальних відрізках зустрічей.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.