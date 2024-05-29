Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Динамо Київ та збірної України прокоментував підготовку до Євро-2024.

Після завершення клубної частини сезону гравці національної збірної України, які залучені до підготовки до чемпіонату Європи-2024 в Німеччині, почали тренувальний процес під орудою Сергія Реброва.

Разом із тим, деякі футболісти із складу "синьо-жовтих", як, наприклад, півзахисник київського Динамо Володимир Бражко, узяли участь у медійному заході та поспілкувались із представниками ЗМІ.

"Відпочив добре, я два роки не був вдома, тому поїхав до Запоріжжя, класно провів час. Я сповнений сил та чекаю приїзду до збірної та першого тренування.

Звісно, заради цього я і працював, аби грати в складі національної збірної. Але зараз потрібно працювати ще більше та чіплятися за свій шанс. Чекаю на Євро.

До Євро готуюсь спокійно, не думаю про важливість матчів. Якщо переживаєш, то потрібно себе заспокоювати. Ми ще не почали тренуватися, тому говорити про хвилювання зарано.

Грати в основному складі? Побачимо. Це вирішувати тренеру, усе залежатиме від готовності. Звісно, я хочу зіграти.

Посвяти в гравці збірної в мене, поки що, не було, може, хлопці щось придумають вже на Євро. Якщо потрібно, готовий співати — традиція є традиція.

У команді мене прийняли дуже добре. Із усіма познайомився, хороші хлопці, підказують на тренуваннях. Добре ладнаємо.

Роздавати автографи в якості гравця збірної — це класно. Приємно бачити радісних хлопців і дівчат, коли відповідаю на запитання, коли роздаю свої картки з автографами людям. Я дуже задоволений. Дякую усім, хто прийшов", — заявив український виконавець.

Перший товариський матч у рамках підготовки до Євро-2024 національна збірна України проведе в гостях у Німеччини 3 червня.