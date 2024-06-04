Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "синьо-жовтих" у товариському поєдинку проти німців.

У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості.

Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у минулому поєдинку із німецькою збірною.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).