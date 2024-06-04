Редакція Football.ua пропонує читачам визначити найкращого футболіста "синьо-жовтих" у товариському поєдинку проти німців.
Німеччина - Україна, Getty Images
04 червня 2024, 00:09
У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості.
Football.ua пропонує своїм читачам шляхом голосування визначити найкращого футболіста команди Сергія Реброва у минулому поєдинку із німецькою збірною.
Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (22 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).