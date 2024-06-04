Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич "синьо-жовтих" дав свій коментар щодо нічиєї проти збірної Німеччини.

У товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024, національна збірна України зіграла у нульову нічию з Німеччиною — господаркою континентальної першості.

Коментар після гри дав головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров.

Хто був найкращим гравцем збірної України у товариському матчі з Німеччиною?

"У кожної команди були свої завдання, я задоволений результатом. Було достатньо помилок, треба працювати. Гравці не готові на 100%, а грати проти такої команди на рівних, то треба бути повністю готовим.

Грали в 5 захисників, тому що ми аналізували гру Німеччини, намагалися перекривати коридори для Німеччини, думаю, нам вдалося. В другому таймі втомилися і було важче, аде це був дуже гарний спаринг для нас.

В порівнянні з грою рік тому думаю, що ми прибавили. Думаю, що ця Німеччина — один з фаворитів на Євро. При заповненому стадіоні всі грають на максимум своїх можливостей.

У Зінченка було своє завдання, він грає так і в Арсеналі. Він був мотивований, зіграв 90 хвилин і зіграв гарно. Щодо воротарів, то всі зіграють в товариських матчах і після цього ми будемо приймати рішення", — сказав Ребров на прес-конференції.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.