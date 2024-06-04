Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 3 червня 2024 року.
Німеччина — Україна, Getty Images
04 червня 2024, 00:44
Україна та Німеччина без голів провели насичений товариський матч.
Команда Сергія Реброва не пропустила на полі господарів майбутнього чемпіонату Європи-2024.
Наступний товариський матч збірна Німеччина проведе в Менхенгладбасі проти Греції, тоді як Україна у Варшаві гостюватиме в Польщі.
Огляд матчу:
Німеччина — Україна 0:0
Німеччина: Ноєр — Кімміх, Та (Кох, 59), Антон, Міттельштедт — Андріх (Павлович, 71), Гросс — Мусіала (Беєр, 59), Гюдоган (Фюріх, 46), Вірц (Ундав, 46) — Гаверц (Мюллер, 58).
Україна: Трубін — Конопля (Тимчик, 80), Забарний, Сваток, Матвієнко — Шапаренко (Судаков, 73), Степаненко (Бражко, 64), Зінченко — Циганков (Циганков, 64), Яремчук (Довбик, 73), Мудрик (Зубков, 64).