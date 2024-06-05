Football.ua розповідає, де дивитися товариський матч за участю команди Сергія Реброва.
СЕРГІЙ РЕБРОВ, GETTY IMAGES
05 червня 2024, 14:23
У п'ятницю, 7 червня, національна збірна України проведе товариський матч проти Польщі. Гра відбудеться у Варшаві на Національному стадіоні.
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Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Де дивитись матч Польща – Україна?
У прямому ефірі товариський матч покаже платформа MEGOGO (MEGOGO Футбол 1). Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.
Польща та Україна між собою грали дев'ять разів: чотири перемоги у поляків, три перемоги в українців і дві нічиї.
Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє в групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.
Матч Польща – Україна відбудеться у п'ятницю, 7 червня, о 21:45 за Києвом.