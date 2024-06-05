Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає, де дивитися товариський матч за участю команди Сергія Реброва.

У п'ятницю, 7 червня, національна збірна України проведе товариський матч проти Польщі. Гра відбудеться у Варшаві на Національному стадіоні.

Польща — Україна: прогноз букмекерів на товариський матч

Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитись матч Польща – Україна?

У прямому ефірі товариський матч покаже платформа MEGOGO (MEGOGO Футбол 1). Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Польща та Україна між собою грали дев'ять разів: чотири перемоги у поляків, три перемоги в українців і дві нічиї.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє в групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

Матч Польща – Україна відбудеться у п'ятницю, 7 червня, о 21:45 за Києвом.