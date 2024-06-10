Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Синьо-жовті" проведуть фінальну репетицію перед Євро-2024.

Напередодні товариського матчу між збірними України та Молдови, головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поспілкувався з журналістами. Цитує українського фахівця офіційний сайт УАФ.

"Дуже важливо давати можливість зіграти всім футболістам. Не можна, щоб гравець приїхав у розташування збірної й взагалі не зіграв у товариському матчі. Всі отримали шанс, матимуть шанс і завтра. Не знаю, який склад є основним, а який — неосновним.

У будь-якому разі результат важливий, навіть у товариських матчах, але він не виходить на перший план. Ми проводили ротацію, надали ігровий час всім футболістам. Зараз іде нормальна планомірна підготовка до Євро.

Я дивився багато матчів Молдови, це дуже міцна команда. Я бачив гру проти Польщі, коли молдовани програвали 0:2 та вирвали перемогу. Ця команда посіла четверте місце в групі, але заслуговувала на більше. Завтра ми будемо дуже серйозні, для нас це остання зустріч перед стартом на Євро.

Завтра буде грати Лунін, всі отримали свій шанс. У нас дуже хороші воротарі, які грають на високому рівні. Я задоволений конкуренцією, яка є на цій позиції", — сказав Ребров.

Матч між збірними України та Молдови відбудеться 11-го червня, о 18:00 за київським часом.