Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Синь-жовті" зіграють заключний товариський матч перед стартом Євро-2024.

У рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 національна збірна України у Кишиневі проведе свій третій спаринг, а суперником "синьо-жовтих" стане Молдова.

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Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у товариському матчі з молдовською командою підопічні Сергія Реброва зіграють в жовтому комплекті форми, тоді як голкіпер виступить у червоному джерсі.

Збірна Молдови, у свою чергу, зіграє в синій формі, а воротар — у зеленому.

Матч Молдова — Україна відбудеться сьогодні, 11 червня, о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).