"Синь-жовті" зіграють заключний товариський матч перед стартом Євро-2024.
Форма збірної України на спаринг із Молдовою, УАФ
11 червня 2024, 11:21
У рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 національна збірна України у Кишиневі проведе свій третій спаринг, а суперником "синьо-жовтих" стане Молдова.
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Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у товариському матчі з молдовською командою підопічні Сергія Реброва зіграють в жовтому комплекті форми, тоді як голкіпер виступить у червоному джерсі.
Збірна Молдови, у свою чергу, зіграє в синій формі, а воротар — у зеленому.
Матч Молдова — Україна відбудеться сьогодні, 11 червня, о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (22 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).