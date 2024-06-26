Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за вівторок, 25 червня.

У вівторок, 25 червня, у рамках третього ігрового дня третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбулися чотири матчі.

Football.ua розповість про головні події цього вівторка, також порадувавши цікавими фактами про поєдинки.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОГЛЯДИ МАТЧІВ

ГРУПА D. НІДЕРЛАНДИ 2:3 АВСТРІЯ

Голи: Гакпо, 47, Депай, 75 — Мален, 6 (авт.), Шмід, 59, Забітцер, 80

Стартові склади:

Найкращий гравець: Марсель Забітцер (Австрія)

ГРУПА D. ФРАНЦІЯ 1:1 ПОЛЬЩА

Голи: Мбаппе, 56 (пен.) — Левандовські, 79 (пен.)

Стартові склади:

Найкращий гравець: Лукаш Скорупські (Польща)

ГРУПА С. АНГЛІЯ 0:0 СЛОВЕНІЯ

Стартові склади:

Найкращий гравець: Адам Гнезда Черин (Словенія)

ГРУПА С. ДАНІЯ 0:0 СЕРБІЯ

Стартові склади:

Найкращий гравець: Крістіан Еріксен (Данія)

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПАХ

КОМАНДА ДНЯ: АВСТРІЯ

Називати виступ австрійців величезною сенсацією все ж не хочеться. Ще напередодні турніру команда Ральфа Рангніка демонструвала хороші результати. До зустрічі зі збірною Франції в 1 турі групового етапу Євро-2024 Австрія мала серію з семи поспіль матчів без поразок (6 перемог і нічия).

Після вдалого для австрійців матчу проти збірної Нідерландів у 3 турі, вони очолили турнірну таблиці групи D, скориставшись осічкою якраз французів, які поділили очки зі збірною Польщі. Виступ колективу Рангніка — явно не найбільша сенсація цього етапу ЧЄ, але й знецінювати це досягнення теж не варто. Цікаво буде подивитися на цю команду в плей-оф, де вона зустрінеться з другим колективом квартету F (Туреччина, Чехія або Грузія).

ГОЛКІПЕР ДНЯ: ЛУКАШ СКОРУПСЬКІ (ПОЛЬЩА)

Голкіпер колективу Міхала Пробєжа вчора дебютував на Євро. Матч проти збірної Франції був для 33-річного представника Болоньї лише 11-м за свою національну команду.

З упевненістю можна сказати, що з таким серйозним викликом Скорупські впорався. Замінивши в рамці воріт поляків Войцеха Щесни Лукаш здійснив 8 сейвів і став лише другим голкіпером на Євро-2024, якому вдалося стати найкращим гравцем матчу.

Першим, нагадаємо, був грузин Гіоргі Мамардашвілі, який у матчі проти чехів здійснив лише на 1 сейв більше за свого польського колегу.

РОЗЧАРУВАННЯ ДНЯ: ГРУПА С

За попередні 30 поєдинків на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині вболівальники побачили лише одну нульову нічию — в 2 турі, коли сильнішого не виявили збірні Нідерландів і Франції.

Команди групи С в 3 турі Євро-2024 зуміли вдвічі перевершити вищезгаданий показник, на чотирьох так і не забивши жодного м'яча. Бодай до одиниці за показником очікуваних голів (xG) вчора не дотягнув ніхто з квартету. Найближчою була збірна Англії (0.92).

Зустрічі, які проходили раніше (Нідерланди — Австрія та Франція — Польща), задали високу планку, адже в обох забитими м'ячами відзначилися всі команди. Англія, Данія, Словенія та Сербія розчарували, оскільки не витримали заданого темпу результативності, продемонструвавши мінімум небезпеки у воріт.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Гол Романо Шміда став 900-м в історії фінальних частин Євро.

Австрія вперше в своїй історії вийшла двічі поспіль вийшла до плей-оф турніру.

Поразка від австрійців була дла Нідерландів першою за 12 матчів групових етапів ЧС/ЧЄ (9 перемог і 2 нічийних результати).

Франція не вигравала свій останній матч групового етапу на жодному з останніх 9 ЧС/ЧЄ (5 нічиїх і 4 поразки).

Франція вийшла до плей-оф Євро в сьомий раз за останні вісім фінальних частин турніру.

Роберт Левандовські став третім гравцем, якому вдалося відзначитися голом на четвертому поспіль Євро.

Словенія вперше в своїй історії вийшла до плей-оф чемпіонату Європи.

Англія вчетверте поспіль без поразок завершила груповий етап турніру.

Серія англійців без поразок у матчах групового етапу Євро становить 14 матчів (8 перемог і 6 нічийних результатів).

Данія вперше в історії двічі поспіль вийшла до плей-оф чемпіонату Європи.

Серія Сербії без перемог у матчах ЧС/ЧЄ становить 8 матчів (3 нічиїх і 5 поразок).

РОЗКЛАД ТРАНСЛЯЦІЙ ТА НАСТУПНИХ МАТЧІВ