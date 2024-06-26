Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за вівторок, 25 червня.
Збірна Австрії, Getty Images
26 червня 2024, 02:33
У вівторок, 25 червня, у рамках третього ігрового дня третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбулися чотири матчі.
Football.ua розповість про головні події цього вівторка, також порадувавши цікавими фактами про поєдинки.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОГЛЯДИ МАТЧІВ
ГРУПА D. НІДЕРЛАНДИ 2:3 АВСТРІЯ
Голи: Гакпо, 47, Депай, 75 — Мален, 6 (авт.), Шмід, 59, Забітцер, 80
Стартові склади:
Найкращий гравець: Марсель Забітцер (Австрія)
ГРУПА D. ФРАНЦІЯ 1:1 ПОЛЬЩА
Голи: Мбаппе, 56 (пен.) — Левандовські, 79 (пен.)
Стартові склади:
Найкращий гравець: Лукаш Скорупські (Польща)
ГРУПА С. АНГЛІЯ 0:0 СЛОВЕНІЯ
Стартові склади:
Найкращий гравець: Адам Гнезда Черин (Словенія)
ГРУПА С. ДАНІЯ 0:0 СЕРБІЯ
Стартові склади:
Найкращий гравець: Крістіан Еріксен (Данія)
ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПАХ
КОМАНДА ДНЯ: АВСТРІЯ
Називати виступ австрійців величезною сенсацією все ж не хочеться. Ще напередодні турніру команда Ральфа Рангніка демонструвала хороші результати. До зустрічі зі збірною Франції в 1 турі групового етапу Євро-2024 Австрія мала серію з семи поспіль матчів без поразок (6 перемог і нічия).
Після вдалого для австрійців матчу проти збірної Нідерландів у 3 турі, вони очолили турнірну таблиці групи D, скориставшись осічкою якраз французів, які поділили очки зі збірною Польщі. Виступ колективу Рангніка — явно не найбільша сенсація цього етапу ЧЄ, але й знецінювати це досягнення теж не варто. Цікаво буде подивитися на цю команду в плей-оф, де вона зустрінеться з другим колективом квартету F (Туреччина, Чехія або Грузія).
ГОЛКІПЕР ДНЯ: ЛУКАШ СКОРУПСЬКІ (ПОЛЬЩА)
Голкіпер колективу Міхала Пробєжа вчора дебютував на Євро. Матч проти збірної Франції був для 33-річного представника Болоньї лише 11-м за свою національну команду.
З упевненістю можна сказати, що з таким серйозним викликом Скорупські впорався. Замінивши в рамці воріт поляків Войцеха Щесни Лукаш здійснив 8 сейвів і став лише другим голкіпером на Євро-2024, якому вдалося стати найкращим гравцем матчу.
Першим, нагадаємо, був грузин Гіоргі Мамардашвілі, який у матчі проти чехів здійснив лише на 1 сейв більше за свого польського колегу.
РОЗЧАРУВАННЯ ДНЯ: ГРУПА С
За попередні 30 поєдинків на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині вболівальники побачили лише одну нульову нічию — в 2 турі, коли сильнішого не виявили збірні Нідерландів і Франції.
Команди групи С в 3 турі Євро-2024 зуміли вдвічі перевершити вищезгаданий показник, на чотирьох так і не забивши жодного м'яча. Бодай до одиниці за показником очікуваних голів (xG) вчора не дотягнув ніхто з квартету. Найближчою була збірна Англії (0.92).
Зустрічі, які проходили раніше (Нідерланди — Австрія та Франція — Польща), задали високу планку, адже в обох забитими м'ячами відзначилися всі команди. Англія, Данія, Словенія та Сербія розчарували, оскільки не витримали заданого темпу результативності, продемонструвавши мінімум небезпеки у воріт.
ЦІКАВІ ФАКТИ
Гол Романо Шміда став 900-м в історії фінальних частин Євро.
Австрія вперше в своїй історії вийшла двічі поспіль вийшла до плей-оф турніру.
Поразка від австрійців була дла Нідерландів першою за 12 матчів групових етапів ЧС/ЧЄ (9 перемог і 2 нічийних результати).
Франція не вигравала свій останній матч групового етапу на жодному з останніх 9 ЧС/ЧЄ (5 нічиїх і 4 поразки).
Франція вийшла до плей-оф Євро в сьомий раз за останні вісім фінальних частин турніру.
Роберт Левандовські став третім гравцем, якому вдалося відзначитися голом на четвертому поспіль Євро.
Словенія вперше в своїй історії вийшла до плей-оф чемпіонату Європи.
Англія вчетверте поспіль без поразок завершила груповий етап турніру.
Серія англійців без поразок у матчах групового етапу Євро становить 14 матчів (8 перемог і 6 нічийних результатів).
Данія вперше в історії двічі поспіль вийшла до плей-оф чемпіонату Європи.
Серія Сербії без перемог у матчах ЧС/ЧЄ становить 8 матчів (3 нічиїх і 5 поразок).
РОЗКЛАД ТРАНСЛЯЦІЙ ТА НАСТУПНИХ МАТЧІВ