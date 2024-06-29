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Football.ua розповідає про те, чому даний чемпіонат Європи вже можна вважати успішним.

Кожні два роки — незалежно від глобальної пандемії чи проведення турніру ФІФА, взимку в північній півкулі — відбувається чемпіонат Європи чи чемпіонат світу, і до завершення групового етапу люди негативно ставляться до загальної якості змагань.

Ймовірно, це відбувається тому, що люди насправді не можуть пригадати, якими були попередні групові фази, тому що минулі турніри запам'ятовуються кількома матчами, переважно з плей-оф і за участю сильніших націй.

Але групові етапи часто бувають досить нудними.

Груповий етап Євро-2024 не був сумним.

Отже, ось п’ять поширених критичних зауважень щодо початкових фаз турнірів — особливо у версії для 24 команд — і чому вони не стосуються того, що ми бачили за попередні пару тижнів.

Рівень команд, що потрапляють на турнір

Запровадження формату з 24 командами перед Євро-2016 викликало занепокоєння, що деякі з них, що потрапили до фінальної частини, просто не будуть достатньо якісними, щоб конкурувати з елітними представниками. І ідея про те, що УЄФА допустить до участі в турнірі, починаючи з Євро-2020, команди з дивізіону C Ліги націй — тих, хто займає 33 місце і нижче серед 55 країн-членів — на той час була суперечливою.

Але поки що на цих Євро майже не було жодних відвертих провалів подібних колективів. З 36 матчів була лише одна перемога з різницею більше ніж у три м’ячі, і вона відбулася в матчі-відкриття. Німеччина перемогла з рахунком 5:1 Шотландію, яка грала вдесятьох, здобувши ідеальний результат, що успішно розпочало її домашній турнір.

Кожна сторона здобула принаймні один бал, чого не було на двох попередніх чемпіонатах Європи три роки тому (Туреччина та Північна Македонія поїхали додому з порожніми руками) та в 2016 році (Україна).

З команд, які фінішували в останній частині своєї групи, Шотландії було суперечливо відмовлено в пізньому пенальті при рахунку 0:0 з Угорщиною — якби вони отримали його, забили і втримали перемогу, вони б пройшли у наступну стадію, а Албанія добре конкурувала в усіх трьох матчах, програвши лише в один м'яч Іспанії та Італії. Сербія мала шанси на кваліфікацію до фінальної хвилини третього матчу, Чехія один раз зіграла внічию і двічі програла з різницею в один гол, Україна фактично фінішувала на першому місці за кількістю очок, а Польща відібрала один пункт у Франції, незважаючи на те, що вже вилетіла.

Європа може підтримувати високий рівень турніру із 24 — і, ймовірно, з 32 командами.

Нудні матчі?

Як згадувалося вище, цілі турніри зазвичай запам’ятовуються на основі пари — можливо, кількох — їхніх ігор. Тож Чемпіонат світу 2022 року у футбольному сенсі запам’ятається з теплотою через той епічний фінал між Аргентиною та Францією, але насправді конкуренція загалом була млявою протягом тривалого часу.

Наразі Євро-2024 не відзначився по-справжньому пам’ятними матчами між двома великими націями — принаймні поки що. Але дивлячись на речі з протилежної точки зору, справжніх несподіваних результатів було відносно небагато. Матч Франції з Нідерландами був невражаючим, але принаймні його пожвавив суперечливий скасований гол — і це були єдині 0:0 у перших двох турах групового етапу.

Англія, так, виглядала дуже посередньо. Їхня група C в цілому була досить нудною. А в іграх третього туру все було більш стримано, змагально. Але принаймні була напруга.

Голи на завершальних хвилинах матчів

Формат із 24 команд є недосконалим і часом розчаровує, але цього разу було багато пізніх драм.

У групі А був гол на 92 хвилині від Нікласа Фуллькруга, який дозволив Німеччині обійти Швейцарію, а в іншій грі групи – гол на 100 хвилині від Кевіна Чобота, який на той час, здавалося, вивів Угорщину в плей-оф як одну з чотирьох найкращих команд, що посіли третє місце.

У групі B на 98 хвилині був забитий гол італійця Маттіа Дзакканьї — але без цього та якби всі інші результати залишилися такими ж, Італія пройшла б як одна з найкращих команд, які посіли лише треті місця.

Група С? Добре, досить нудно з двома 0:0 у фінальному турі. Але принаймні була напруга: пізній переможець у будь-якому з матчів пропустив би вперед відповідний колектив.

Група D була жвавішою: Франція якимось чином втратила свій шанс фінішувати першою через нічию зі збірною Польщі, яка вже вибула на той момент, а Австрія несподівано посіла перше місце завдяки перемозі над Нідерландами з рахунком 3:2.

Групу E показала неймовірне видовище, коли всі чотири команди завершили груповий етап з чотирма очками. Як і в групі С, третій тур завершився двома нічиїми. Пізній переможець будь-якої з команд поставив би їх першими, а інша би вилетіла з турніру. Зрештою, за різницею м'ячів Україна фінішувала четвертою.

А в групі F був ще один переможець у компенсований час – турок Дженк Тосун. В іншій грі групи Грузія зафіксувала перемогу, заслужено здобувши її над Португалією з рахунком 2:0.

Матчі останнього раунду були більш хитрими, ніж перші два, частково тому, що в різних іграх змагалися дві команди, які були задоволені нічиєю. Але загалом, пізніх драм було більш ніж достатньо, щоб усі були вражені.

Тактична одноманітність?

На попередніх чемпіонатах Європи — 2016 рік був особливо невдалим в цьому сенсі — було відчуття, що в основному всі грають однаково.

Але Євро-2024 є різноманітним. Найбільш вражаючими двома командами були Німеччина та Іспанія, одна з яких використовує двох гравців в ширині, що зміщуються всередину на позицію десятки, інша використовує вінгерів і розтягнуту гру. Ламін Ямал та Ніко Вільямс представляють нову еру для Іспанії — і зробили Італію старомодною

Захист із трьох гравців — наприклад, майже повністю відсутній на Євро-2012 — показували Шотландія, Угорщина, Швейцарія, Італія, Сербія, Словенія, Польща, Грузія, Португалія та Чехія.

Найкращим півзахисником Німеччини є Тоні Кроос, глибокий плеймейкер, який розподіляє м’ячі по флангах. У Франції був Н'Голо Канте, який пропонував енергію та навички дриблінгу, як і норовливі паси.

Деякі команди використовували фальшиві дев’ятки, як-от німець Кай Гаверц та Андрей Крамарич з Хорватії. Але в той же час було помітно, наскільки видатними були великі люди старої школи на передньому плані: Фуллькруг і нідерландець Ваут Веггорст серед інших. І навіть знайшлося місце для схеми 4-4-2 з двома форвардами у Словенії, чого сьогодні рідко можна побачити на клубному рівні.

Були команди, які сиділи глибоко й намагалися створювати моменти у контратаках завдяки дриблінгу на відкритому просторі, як-от Грузія, і такі, які шалено пресингували, як Австрія. І хоча є багато команд, що намагаються перевести м’яч у небезпечні гольові позиції перед тим, як вдарити по воротах, була також значна кількість дальніх ударів.

Кожен знайде щось для себе.

Негативний футбол?

На міжнародному рівні часто зустрічаються величезні розбіжності, і в таких ситуаціях для аутсайдерів виникає спокуса сидіти глибоко, позбавляючи простору суперника. Але лише чотири колективи цього турніру мали в середньому менше 40 відсотків володіння м’ячем на груповому етапі.

Одна з них, Грузія, яка грала в блискучий контратакувальний футбол і брала участь у двох найкращих іграх турніру — захоплююча поразка з Туреччиною та героїчна перемога над Португалією.

У Албанії була дивна стратегія агресивної атаки в перші та фінальні 10 хвилин своїх матчів, і страждання протягом 70 між ними. Але це спрацювало досить добре: вони забили на першій хвилині проти Італії, а також створили хороші моменти наприкінці тієї гри, і проти Іспанії також. Румунія була іншою командою, яка проводила довгі періоди без володіння м’ячем, але її приголомшлива перемога з рахунком 3:0 проти України показала принаймні пару сенсаційних ударів з дальньої дистанції.

Можливо, тільки Словенія — 33 відсотки володіння м’ячем — була серйозно нудною, сидячи в 4-4-2 і глибоко захищаючись. Але принаймні з Бенжаменом Шешко попереду вона може створювати небезпеку попереду.

Але таке відчуття, що міжнародний футбол трохи відійшов від періоду однорідності низьких блоків. Звичайно, все може змінитися в плей-оф...