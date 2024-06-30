Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

The Athletic представляє матеріал стосовно тактичної складової на Євро-2024.

Це був перший акт Євро-2024, він призвів до голу Албанії проти Італії (найшвидшого в історії змагань), а також тактики, яка регулярно використовується двома найкращими командами в Прем’єр-лізі — Манчестер Сіті та Арсеналом.

Безцільні удари можуть здаватися пережитком минулого в сучасному футболі, здебільшого битвою між однією командою, яка пресингує високо, а інша намагається знайти вільний простір, але цей рудиментарний підхід знову в моді.

Гол Кая Гаверца з матчу Німмечини та Шотландії завдав тон новому тренду, як і діагональ Албанії з правого флангу проти Італії наступного дня. Гаверц не віддав м'яч Флоріану Вірцу чи Джамалу Мусіалі, а виконав пас на Максиміліана Міттельштадта, який розпочав швидку атаку німців.

Щодо італійців, м'яч вилетів в аут, але команда Сільвіньйо кинулася вперед, щоб затиснути італійців ближче до флангу. Після того, як Федеріко Дімарко не міг визначитися з вибором, він спробував вкинути м'яч на Алессандро Бастоні у власному штрафному майданчику, але Недім Байрамі перехопив його і забив на 23 секунді гри.

Після першого туру у Німеччині 14 із 24 команд грали довгими передачами або діагоналями, як показано нижче.

Деякі пішли різними шляхами: Англія звільнила центр поля, коли Джордан Пікфорд бив вперед, щоб розіграти м'яч з Гаррі Кейном. П’ять гравців збірної Польщі стояли на дальньому фланзі під час стартового удару проти Нідерландів, але використали це як приманку: Пьотр Зелінські набіг на м’яч і перевів його на інший фланг, а потім сфера пішла вперед. Австрія спробувала витончену процедуру, розігравши коротку комбінацію у центральному колі, перш ніж спробувати перевести м'яч через захисників Франції.

Пуристи володіння м’ячем Італії розташували п’ятьох гравців біля півкола, щоб створити враження, що вони йдуть прямо, але Бастоні зупинив м’яч перед Ріккардо Калафіорі, ніби намагаючись його підняти. Це було маскуванням, щоб змусити Албанію відступити та віддати простір для контрольованого володіння м'ячем.

Аарон Бріггс, який був аналітиком у Манчестер Сіті до того, як працював асистентом тренера в Монако та Вольфсбурзі, працює консультантом в УЄФА, відстежуючи тактичні тенденції на Євро-2024.

"Початковий удар — такий дивний момент у футболі, оскільки це єдиний раз, коли він схожий на гру в регбі, коли обидві команди стоять по обидві сторони м’яча", — каже він.

"Ви бачите, що найкращі команди повністю суперечать усім своїм принципам у той єдиний помилковий момент.

Зазвичай ти повертаєш м'яч до воротаря під тиском, а потім граєш в ширину, що менш вигідно, ніж прямо з центрального кола, оскільки ти можеш піти глибше на їх половину.

Це як регбі і боротьба за територію, але за попередні пару років це знову стало звичним явищем.

На тренерських курсах нам показали, що коли команди грають коротко, вони в кінцевому підсумку перебувають у стані стресу і довго контролюють м'яч".

Марсель показав новий спосіб розіграшу в сезоні-2017/18 — у сезоні, коли він дійшов до фіналу Ліги Європи, — віддавши пас прямо у дальній кут штрафного майданчика, не маючи форвардів, які могли б боротися за м’яч.

Це було схоже на правило 50-22 у регбі, яке означає, що якщо атакувальна команда б’є м’яч ногою зі своєї половини, і він опиняється всередині 22-ярдової лінії перед тим, як вийти в аут, то команда, що б’є, отримує право на лінію, а не суперник.

Такої нагороди у футболі немає, але це все одно знаменує собою зміну в порівнянні з попереднім десятиліттям, можливо, під впливом домінування Іспанії та тікі-таки, коли м’яч повертався до центрального півзахисника, а потім до крайнього захисника, коли розпочиналася гра.

Зробіть це зараз, пояснює один гравець, який став тренером, і навіть команда, яка зазвичай грає з низьким блоком, намагатиметься пришвидшити атаку, оскільки енергія та агресія суперника досягають найвищої точки, а вони будуть згуртованими та синхронними через тиск на колектив, який володіє м'ячем на своїй половині поля.

Тому він і багато інших тренерів вважають це безглуздим ризиком.

Крім ударів і сподівань, є кілька прикладів творчості. Сампдорія пройшла через фазу, коли всі 10 футболістів вишикувались біля лінії та розділилися на різні позиції, тоді як Лейпциг грав за подібною тактикою десять років тому в нижчих рівнях німецького футболу.

Два роки тому Кіліан Мбаппе забив за Парі Сен-Жермен проти Лілля за вісім секунд у блискучо відпрацьованій атаці.

Захисники настільки звикли до неспішних розіграшів у матчах, коли команди прагнуть встановити володіння, що є можливість застати їх зненацька. Одним із таких прикладів був перформанс Домініка Соланке за Борнмут у матчі з Фулгемом два роки тому.

Початкові удари, по суті, є ще одним стандартним моментом у грі, як штрафний удар або аут, але це унікальний сценарій, з яким ніхто не знав, як впоратися.

Однак тепер, схоже, навіть елітні команди вирішили, що краще не гратися з цим на чужій половині поля, і визначили переваги тривалого контролю м'яча.

За матеріалами The Athletic