Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за середу, 26 червня.

У середу, 26 червня, у рамках четвертого ігрового дня третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбулися чотири матчі.

Football.ua розповість про головні події цієї середи, також порадувавши цікавими фактами про поєдинки.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОГЛЯДИ МАТЧІВ

ГРУПА Е. СЛОВАЧЧИНА 1:1 РУМУНІЯ

Голи: Дуда, 24 — Р. Марін, 37 (пен.)

Стартові склади:

Найкращий гравець: Станіслав Лоботка (Словаччина)

ГРУПА Е. УКРАЇНА 0:0 БЕЛЬГІЯ

Стартові склади:

Найкращий гравець: Кевін Де Брюйне (Бельгія)

ГРУПА F. ГРУЗІЯ 2:0 ПОРТУГАЛІЯ

Голи: Кварацхелія, 2, Мікаутадзе, 57 (пен.)

Стартові склади:

Найкращий гравець: Хвіча Кварацхелія (Грузія)

ГРУПА F. ЧЕХІЯ 1:2 ТУРЕЧЧИНА

Голи: Соучек, 66 — Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4

Вилучення: Барак, 20 (друге попередження)

Стартові склади:

Найкращий гравець: Бариш Алпер Їлмаз (Туреччина)

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПАХ

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О ГРУПА A 1 Німеччина 3 2 1 0 8 2 6 7 2 Швейцарія 3 1 2 0 5 3 2 5 3 Угорщина 3 1 0 2 2 5 -3 3 4 Шотландія 3 0 1 2 2 7 -5 1 ГРУПА B 1 Іспанія 3 3 0 0 5 0 5 9 2 Італія 3 1 1 1 3 3 0 4 3 Хорватія 3 0 2 1 3 6 -3 2 4 Албанія 3 0 1 2 3 5 -2 1 ГРУПА C 1 Англія 3 1 2 0 2 1 1 5 2 Данія 3 0 3 0 2 2 0 3 3 Словенія 3 0 3 0 2 2 0 3 4 Сербія 3 0 2 1 1 2 -1 2 ГРУПА D 1 Австрія 3 2 0 1 6 4 2 6 2 Франція 3 1 2 0 2 1 1 5 3 Нідерланди 3 1 1 1 4 4 0 4 4 Польща 3 0 1 2 3 6 -3 1 ГРУПА E 1 Румунія 3 1 1 1 4 3 1 4 2 Бельгія 3 1 1 1 2 1 1 4 3 Словаччина 3 1 1 1 3 3 0 4 4 Україна 3 1 1 1 2 4 -2 4 ГРУПА F 1 Португалія 3 2 0 1 5 3 2 6 2 Туреччина 3 2 0 1 5 5 0 6 3 Грузія 3 1 1 1 4 4 0 4 4 Чехія 3 0 1 2 3 5 -2 1

СІТКА ПЛЕЙ-ОФ ЄВРО-2024

НАЙКРАЩІ БОМБАРДИРИ

КОМАНДА ДНЯ: ГРУЗІЯ

Якщо ще нещодавно ми писали про те, що збірну Австрії навряд чи варто називати головною сенсацією групового етапу, то вже зараз збірна Грузії довела, що на це звання заслуговує саме вона. Звісно, Португалії нічого вже не було потрібно, оскільки вона гарантувала собі перше місце групи F ще за підсумками 2 туру, проте, наприклад, Іспанії це не завадило хоч і мінімально (1:0), але все ж здолати Албанію.

Колектив Віллі Саньйоля знову продемонстрував винятковий грузинський характер, Хвіча Кварацхелія нарешті відкрив лік своїм голам на великих турнірах національних команд, Жорж Мікаутадзе очолив список найкращих бомбардирів Євро-2024, а Гіоргі Мамардашвілі провів чергову чудову гру в рамках воріт збірної Грузії.

Підозрюємо, що саме грузинів тепер підтримуватиме більшість українців, які продовжуватимуть слідкувати за турніром. Ця збірна практично не може не подобатися майже будь-кому.

АНТИРЕКОРД ДНЯ: УКРАЇНА

Колектив Сергія Реброва провів хоч і далеку від ідеалу, але непогану гру проти такого суперника, як збірна Бельгії. У підсумку, навіть 4 набраних очок не вистачило бодай для здобуття третьої сходинки турнірної таблиці групи Е. Таким чином, українська національна команда стала першою в історії чемпіонатів Європи, якій з такою кількістю залікових балів не вдалося уникнути останнього місця свого квартету.

Можна довго та багато сперечатися з приводу виступу "синьо-жовтих" на Євро-2024, проте не варто забувати, що це, так чи інакше, наша команда, і ми маємо підтримувати її за будь-яких обставин, а не тільки тоді, коли це зручно. Ніхто не змушує бути тим уболівальником збірної, який закриватиме очі на невдачі та помічатиме виключно успіхи. Всі ми засмучені самим фактом вильоту, але чи заслуговує команда Реброва страшних мук, які їм обіцяють або бажають випадкові фани — велике питання, подобається комусь цей факт, чи ні. Дійсно провальною була лише перша гра, яка все й зіпсувала в підсумку.

Попереду в збірної України Ліга Націй УЄФА-2024/25, у ході якої ми зустрінемося з чехами, албанцями та грузинами. Перші матчі відбудуться вже у вересні цього року. Варто побажати нашій національній команді успіхів у підготовці до турніру та рухатися далі, врахувавши всі помилки, які були на Євро-2024.

ПІДСТАВА ДНЯ: АНТОНІН БАРАК (ЧЕХІЯ)

Атакуючий півзахисник Фіорентини отримав місце в старті команди Івана Гашека лише в третьому турі групового етапу, у попередніх двох з'являючись на полі з лави запасних. Напевно, саме дії Барака в підсумку й стали фатальними для збірної Чехії.

Вже протягом перших 20 хвилин зустрічі 29-річний гравець отримав два попередження, залишивши свою національну команду в меншості. Враховуючи результат паралельного поєдинку, врятувати їх від вильоту могла лише перемога над Туреччиною. Чехи билися, навіть відновили паритет у матчі після забитого Чалханоглу по перерві голу, але під кінець все ж пропустили ще раз, зазнавши поразки, яка зафіксувала їхній виліт із турніру.

Цікаво, що в попередніх двох поєдинках Барак сумарно провів на полі стільки ж часу (11+9 хв.), скільки й у цьому. Отримання ним червоної картки, до речі, стало найшвидшим в історії Євро, на 4 хвилини випередивши пряме вилучення захисника збірної Франції Еріка Абідаля в матчі проти збірної Італії в 2008 році.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Словаччина вдруге вийшла до плей-оф Євро (вперше — 2016).

Румунія вперше фінішувала на вершині турнірної таблиці своєї групи на ЧЄ.

Румунія дісталася плей-оф Євро вперше з 2000 року і вдруге загалом.

Україна вперше зіграла внічию у фінальній частині ЧЄ.

Україна та Бельгія відкрили лік своїм очним зустрічам.

Бельгія вийшла до плей-оф Євро втретє поспіль і вчетверте загалом.

Португалія вперше за останні 12 матчів ЧЄ не змогла відзначитися бодай одним голом.

Грузія стала 29-ю командою в історії Євро, якій вдалося дістатися плей-оф турніру.

Кріштіану Роналду провів свій 50-й матч на ЧС/ЧЄ.

Жоден з останніх 27 поєдинків Чехії на Євро не завершувався без бодай одного забитого голу.

Туреччина втретє дісталася плей-оф ЧЄ.

Туреччина втретє з трьох випадків здолала Чехію на Євро під час групового етапу.

РОЗКЛАД ТРАНСЛЯЦІЙ ТА НАСТУПНИХ МАТЧІВ