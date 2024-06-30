Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за суботу, 29 червня.

Фото дня: найкращий батько року та стадіон Дортмунда перед зливою (Getty Images)

Фото дня: найкращий батько року та стадіон Дортмунда перед зливою (Getty Images)

Перший день раунду плей-оф Євро-2024 підійшов до свого завершення та визначив перших двох учасників стадії чвертьфіналу цієї континентальної першості.

Збірна Швейцарії в домінуючій манері вибила з турніру чемпіона минулого розіграшу чемпіонату Європи в особі збірної Італії, тоді як Німеччина у статусі господарки зустрілася з непередбаченими та передбачуваними проблемами проти міцної збірної Данії, але все ж змогла пройти далі за турнірною сіткою.

Традиційно підбиваємо підсумки чергового дня Євро-2024.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОГЛЯДИ МАТЧІВ

Швейцарія — Італія 2:0

Голи: Фройлер, 37, Варгас, 46

Стартові склади:

Відеоогляд матчу: Найкращий гравець: Рубен Варгас (Швейцарія)

Німеччина — Данія 2:0

Голи: Гаверц, 54 (пен), Мусіала, 69

Стартові склади:

Відеоогляд матчу:

Найкращий гравець матчу: Антоніо Рюдігер (Німеччина)

КОМАНДА ДНЯ: ШВЕЙЦАРІЯ

Загалом ми всі чудово розумінням, що нинішня збірна Італії за рівнем й близько не є конкуренткою для збірної Італії зразка 2021 року, яка виграла Євро-2020.

Утім, статус чинного чемпіона Європи це ніяк не скасовує, як і те, що у цьому статусі "Скуадра Адзурра" вилетіла цього року вже на стадії 1/8 фіналу від Швейцарії — команди, яка хоч і має у своєму розпорядженні відомі усьому європейському футболу імена, але статус гранда міжнародного футболу в своєму активі точно не має.

Проте підопічні Мурата Якіна в домінуючій манері пройшлися по чемпіонам минулого чемпіонату Європи, не залишивши італійцям жодного шансу навіть на теоретичний успіх — більш ніж заслужена перемога!

Граніт Джака та компанія вже апріорі приємно здивували на цьому турнірі, через що вону можуть цілком стати "темною конячкою" цього року і як за результатами, і за рівне свого футболу.

ГРАВЕЦЬ ДНЯ: РУБЕН ВАРГАС (ШВЕЙЦАРІЯ)

У суботу безальтернативно найкращим гравцем дня не побоїмося назвати вінгера збірної Швейцарії Рубена Варгаса, і на це є очевидні причини.

Переможний результат із рахунком 2:0 над італійською збірною – і в обох голах Варгас взяв безпосередню участь.

По-перше, у моменті з першим забитим м'ячем Рубен Варгас асистував Ремо Фройлеру, а вже на початку другого тайму швейцарський вінгер уже сам наважився на дальній удар, який виявився точним і подарував нам ще один шедевр у період Євро-2024.

НЕВДАХА ДНЯ: ЙОАХІМ АНДЕРСЕН (ДАНІЯ)

48-а хвилина матчу між Німеччиною та Данією: за рахунку 0:0 данський захисник Йоахім Андерсен, здавалося б, виводить свою команду вперед проти господарки турніру. Але ключове — це "здавалося б", адже система VAR скасовує це взяття воріт через офсайд...

51-а хвилина матчу між Німеччиною та Данією: тому ж Андерсену м'яч потрапляє в руку у штрафному майданчику збірної Данії, після чого VAR знову втручається, Майкл Олівер вказує на "точку", а Кай Гаверц успішно реалізує цей пенальті та дозволяє Німеччині повести в рахунку...

Якщо Йоахім Андерсен тепер вважатиме цей день найгіршим у своїй професійній кар'єрі футболіста, то хто буде сперечатися? Дуже сильно не пощастило...

НЕСПОДІВАНКА ДНЯ: ПОГАНА ПОГОДА ЗУПУНИЛА МАТЧ НІМЕЧЧИНА — ДАНІЯ

І знову матч Німеччини та Данії! За нульового рахунку на табло команди наближалися до завершення першого тайму, проте незадовго до перерви англійський арбітр Майкл Олівер був вимушений призупинити гру на 36-ій хвилині.

Причиною незапланованої паузи стали несприятливі погодні умови у Дортмунді — а саме сильна злива з блискавкою, тому команди вирушили до підтрибунного приміщення, а деякі вболівальники залишили свої місця, щоб врятуватися від дощу.

Привіт Донбас Арена, привіт мирний 2012 рік...

СТАБІЛЬНІСТЬ ДНЯ: РОБОЧИЙ ДЕНЬ МАЙКЛА ОЛІВЕРА

Вимушена пауза в матчі через "протікаючий" дах стадіону, жовта картка Юліану Нагельсманну, справедливий, але все ж таки безпосередній вплив системи VAR на результат зустрічі...

Любителі англійського футболу та АПЛ зокрема зовсім не здивовані, що головним арбітром цієї зустрічі був саме Майкл Олівер, який знову відзначився своєю традиційною "непомітністю" на футбольному полі, сам того не бажаючи.

НАЙСМІШНІШЕ ЗА ДЕНЬ: ЖАХЛИВА РЕАЛІЗАЦІЯ В МАТЧІ НІМЕЧЧИНИ ТА ДАНІЇ

Лерой Сане, Кай Гаверц, Флоріан Вірц, Ніклас Фюллькруг — гравці збірної Німеччини, які мали чудові моменти для голів, але де у воротаря проб'ють, де поза грою зафіксують, а де мало місце бути банальній невдачі.

Якщо брати збірну Данії, то тут Расмус Гойлунн — яскравий приклад, як піти без голів, маючи при цьому відмінні можливості забити.

Але з іншого боку, поки ми "ловимо" посмішки від "запоротих" моментів у виконанні нападників, ми не можемо не захоплюватися висококласною роботою голкіперів.

ФАНАТИ ДНЯ: ВБОЛІВАЛЬНИКИ ЗБІРНОЇ ДАНІЇ ПІД ЧАС ЗЛИВИ

Бажаємо усім такого ж настрою та реакції на будь-які життєві проблеми, як у цих данських хлопців:

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Жоден гравець не забив більше голів (3), ніж Джамал Мусіала на Євро-2024.

- Кай Гаверц має найбільшу кількість дотиків до м'яча у штрафному майданчику суперника на цьому Євро-2024. Артем Довбик також у цьому топі, як би це в когось не могло б викликати здивування.

- Кай Гаверц став лише третім гравцем в історії збірної Німеччини, який забив два і більше голів на Євро на кількох таких турнірах. Раніше це вдавалося тільки Руді Феллеру та Маріо Гомесу.

- Граніт Джака зіграв кожну хвилину на цьому Євро за збірну Швейцарії! Цього разу червоних карток не чекаємо?

- У першому таймі Граніт Джака зробив більше передач у останній третині (22), ніж уся збірна Італії разом (21).

- Швейцарія не перемагала Італію протягом останніх 11 матчей поспіль. Вчора ця невдала серія була перервана.

У матеріалі використані фото Getty Images, УЄФА (UEFA), графіка Squawka