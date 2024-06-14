Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керівництво та журналісти Football.ua поділилися своєю думкою щодо чемпіонату Європи 2024 року.

14 червня стартує чемпіонат Європи. А вже рівно за місяць ми дізнаємось, яка збірна здійматиме кубок Анрі Делоне.

Редакція Football.ua зробила прогноз на переможця турніру, головне розчарування, відкриття, найкращого гравця, бомбардира, молодого футболіста і, звичайно ж, як далеко зайде збірна України.

Переможець Євро-2024

Микола Балецький (Німеччина): Так, після призначення Юліана Нагельсмана на посаду головного тренера збірної команда не показувала ані той футбол, ані той результат, на який чекали вболівальники бундестіму. Поразки в товариських матчах з Колумбією (0:2) та Японією (1:4) лише підбурювали настрої, чи дійсно 36-річний фахівець має очолювати команду. Попри результати спарингів, сьогодні саме збірна Німеччини має один з найкращих та найбільш збалансованих складів у турнірі. А повернення Тоні Крооса надає команді сили в наступальних діях.. Саме за рахунок досвіду та талановитої молоді ця команда має всі шанси на перемогу.

Олександр Пузік (Португалія): Португалію і в минулі роки не можна було скидати з рахунків, але зараз ця збірна виглядає ще привабливішою. Наявність Роналду (нехай і 39-річного) – це перевага. Кріштіану розуміє, що це Євро, напевно, стане для нього останнім великим турніром за збірну, тож його мотивація буде неймовірною. До цього додамо фантастичний склад та отримуємо явного претендента на золоті медалі.

Ілля Береза (Англія): Кілька міжнародних циклів поспіль "трьох левів" вважають претендентами не перемогу в усіх турнірах, а натомість під орудою Гарета Саутгейта вони виграли… аж нічого. Тренером-невдахою бути ніхто не хоче, тому англійських фахівець перед цим Євро вирішив наступити на горло власній думці й відмовитись від сумнівної якості виконавців, які супроводжували ледь не всю його каденцію до цього, накшталт Рахіма Стерлінга чи Джордана Гендерсона. Таким чином склад Англії став більш оптимальним та ще більш небезпечним. Тож час настав. Але готуйтесь у такому випадку, що "It’s coming home" буде лунати аж до третього пришестя.

Олександр Савельєв (Франція): У збірної Франції вже за традицією сильний склад. Команда зіграна, більша частина гравців провела успішний сезон-2023/24, а також тренерський досвід Дідьє Дешама повинен дозволити зробити з французів головними претендентами на перемогу на Євро-2024.

Ілля Навроцький (Іспанія): Іспанія має збалансований склад, до якого включено молодих талановитих футболістів, у яких зашкалює мотивація. У той же час для досвідчених гравців — це може бути останній шанс зіграти на чемпіонаті Європи, тому що головний тренер Луїс де ла Фуенте вже довів, що може викидати зірок зі свого складу.

Дмитро Луцков (Франція): Понад половина з виконавців із нинішньої заявки французів ледь не стали чемпіонами світу в Катарі 2 роки тому, діставшись фіналу турніру. Ще семеро підопічних Дідьє Дешама і він сам є чемпіонами світу-2018. Зараз команда продовжує перебувати в хорошій формі, з того часу зазнавши лише двох поразок (у товариських матчах від збірної Німеччини), а також має солідний склад із найкращими або одними з найкращих гравців світу на своїх позиціях, здатних повернути трофей Анрі Делоне додому.

Артем Андросян (Португалія): Один з найсильніших складів на Євро: досвідчені Кріштіану Роналду та Пепе, зірковий кістяк в особі Фернандеша, Бернарду, Діаша, Леау та багато талановитої молоді. Роберто Мартінес вивів Бельгію на найвищий рівень у її історії, але так і не зміг виграти титул. Отже, час досягти мети. На відміну від Сантуша, іспанець може перемагати, діючи першим номером, але ніхто не відбирає у португальців їхні вбивчі контратаки.

Влад Жиряков (Португалія): Солідний, збалансований склад. Кожна лінія насичена топовими гравцями. Дуже стабільно виглядали в кваліфікації. Немає суттєвих втрат перед Євро. Середній вік команди 27 років. Досвідчений склад на піку.

Микита Євтушенко (Англія): Кожен великий міжнародний турнір останніх років збірна Англії є одним із головних фаворитів на тріумф. Культова фраза "Football's coming home" вже давно стала мемом щодо фіналіста Євро-2020, адже чемпіонат світу-1966 продовжує бути єдиним виграним великим турніром для англійців за всю історію. Зараз візуально у "трьох левів" є все для того, щоб стати чемпіонами: гучні імена зірок, молодість, досвід, можливості грати у різний футбол... Проблемною позицією з погляду кадрів на даний момент можна назвати хіба що лівий фланг оборони, та й те суто візуально — про такі "проблеми" багато збірних можуть тільки мріяти.

Безперечно, вже не перший рік існують питання до головного тренера збірної Англії Гарет Саутгейта, адже очевидно, що за наявності такого кадрового потенціалу команда може демонструвати набагато цікавіший футбол. Але тут треба вміти розділяти клубний футбол і на рівні збірних, адже на міжнародних турнірах далеко не завжди перемагає найсильніший – перемагає той, хто вміє правильно розподіляти свої можливості та фізичні кондиції для досягнення найвищих результатів на короткій дистанції. Реал Мадрид уміє це робити у Лізі чемпіонів на клубному рівні. Збірні Франції та Хорватії останніх років уміють це робити на міжнародних турнірах. Нинішня Англія так само вміє, але настав час це закріпити виграним трофеєм.

Роман Котляр (Німеччина): В команди Юліана Нагельсманна є проблеми, але поступово можна побачити, що він успішно змінює команду, яка стає більш варіативною. Це в тому числі і емоційний вибір, але на домашніх турнірах "манншафт" як правило виступає вдало, тому є одним з головних фаворитів на перемогу.

Олексій Іванченко (Франція): Якщо подивитись на папері, то Франція виглядає найпотужнішою командою турніру. Після фіналу чемпіонату світу збірна Франції точно не стала слабшою, при цьому в її заявці є кілька молодих гравців, які можуть стати серйозною проблемою для будь-якого суперника. Ба більше, Франція — друга за вартістю команда на Євро – 1,2 млрд євро. Має сильний та збалансований склад у всіх лініях з гарною лавкою запасних. За рік французи зіграли 12 матчів та програли лише 2 – обидва товарняки з Німеччиною.

Василь Войтюк (Португалія): У португальців наразі дуже талановите покоління гравців, майже на кожній позиції є по декілька крутих виконавців, ну і Кріштіану Роналду досі при справі. На ЧС в Катарі вони теж показували непогану гру і вилетіли тільки від дивовижного Марокко. Що ж, якщо КР7 прийме другорядну роль в своєму "останньому танці", то ця команда може стати чемпіоном…але може і впасти в наступну категорію.

Підсумки:

Португалія — 4;

Франція — 3;

Англія, Німеччина — 2;

Іспанія — 1.

Команда, яка розчарує

Микола Балецький (Англія): Один із фаворитів турніру ризикує стати одним із найбільших розчарувань. Тиск на головного тренера величезний. Гарет Саутгейт в одному з інтерв’ю дав чітко зрозуміти, що він залишить команду, якщо вони не переможуть у турнірі. Приводом для “неперемоги” є доволі невиразна лінія захисту Англії.

Олександр Пузік (Німеччина): Немає жодної віри в цю команду. Багато хто вважає німців одним із головних фаворитів Євро, проте мені здається, що саме цей колектив стане великим розчаруванням континентальної першості. І маю лише один аргумент — у збірній Німеччини велика кількість зірок і особистостей, але поки що немає команди, готової боротися за найвищі місця. І на Євро ситуація не зміниться, навіть незважаючи на домашній статус.

Ілля Береза (Італія): Два пропущених чемпіонати світу боляче вдарили по футбольній складовій цієї країни, але перемога на Євро-2020 дещо зменшила руйнівні наслідки цього удару. Проте що ми побачили у відбірковій групі за нашої участі у виконанні італійців? Це була впевнена гра лідера світового футболу? Ні. А як команда провела підготовчий цикл навесні та в червні цього року? Лучано Спаллетті почав вигадувати якісь велосипеди, але вони в нього виходили з квадратними колесами і, якщо чесно, дивитись на це було дуже важко. Або тренер настільки впевнений у одному своєму задумі й хоче нас усіх здивувати, або в нього взагалі нічого не готово й це буде грандіозний провал уже в доволі складній групі. Ми передбачаємо другий варіант.

Олександр Савельєв (Німеччина): Господарка-турніру? А чому б і ні! У принципі, на Німеччину буде величезний тиск, а для місцевих уболівальників будь-який результат крім перемоги на Євро-2024 буде розчаруванням. Але щось підказує, що німці можуть вилетіти приблизно на стадії чвертьфіналу.

Ілля Навроцький (Італія): Останнім часом Італія під керівництвом Лучано Спаллетті демонструє нестабільні результати. Все це проти команд, яких італійці мають обігрувати. Вони вийдуть у плей-оф, але якщо зустрінуться із сильним опонентом – вилетять із турніру.

Дмитро Луцков (Англія): Від колективу Гарета Саутгейта очікують вдалого виступу, що, звісно ж, зрозуміло, враховуючи неймовірний склад англійців. Проте, ключову роль у потенційному провалі команди може зіграти якраз сам Саутгейт. Останнім часом спеціаліст зазнавав критики з усіх боків і, можливо, цей великий турнір стане для нього фатальним, особливо якщо збірна Англії, наприклад, вилетить десь на стадії чвертьфіналу або раундом раніше від значно слабшого на папері суперника.

Артем Андросян (Італія): Лучано Спаллетті врятував відбірковий цикл для італійців, але не схоже, що Скуадра Адзурра стала набагато сильнішою. Звичайно, перед минулим Євро мало хто очікував перемоги італійців, але це сталося. Тепер від Італії, чинного чемпіона, очікують відповідної гри та потужного результату. Втім, не схоже, що команда Спаллетті на це спроможна.

Влад Жиряков (Іспанія): Як на мене — найслабший склад збірної за останні років 15. Є сумніви по воротарській позиції, центру захисту та вінгерам. Також є сумніви по тренерській позиції. Я поки, що не бачу чогось цікавого в рішеннях та побудові де ла Фуенте.

Микита Євтушенко (Італія): Чинний чемпіон Європи пропустив чемпіонат світу в Катарі, насилу пройшов до Євро-2024 у кваліфікаційній групі з Англією та Україною, а на груповому етапі потрапив до дуже непростого квартету з Іспанією та її тотальним контролем м'яча, Хорватією з її вмінням адаптуватися під суперників різного рівня, а також Албанією в статусі явного аутсайдера. Від минулої збірної Італії, яка виграла Євро-2020, не залишилося нічого з погляду динамічного атакуючого футболу, який став для багатьох приємним сюрпризом три роки тому. Наразі італійцям, які переживають велику зміну поколінь, не вистачає забивного форварда та класу виконавців на багатьох позиціях. Цілком реально, що виступ "Скуадри Адзурри" цього літа в Німеччині, особливо на тлі тріумфу минулого чемпіонату Європи, не принесе великих успіхів ні з погляду рівня футболу, ні з точки зору результатів.

Роман Котляр (Італія): З моменту перемоги на Євро-2020 багато чого змінилося. Нинішня "скуадра адзурра" не дуже впевнено пройшла відбір, а декілька лідерів з переможного турніру з різних причин не виступають за збірну прямо зараз. Тому навіть попри статус навряд чи Італія пройде далеко по сітці континентального форуму.

Олексій Іванченко (Німеччина): Власне, саме Німеччину я розглядаю як головне розчарування турніру. Німці переживають зміну поколінь — і це не найкращий час для виступу на домашньому Євро. Варто додати, що команда міцно вікова – середній вік 28,3 року, а основа ще трохи більше.

Василь Войтюк (Англія): Англійці завжди були багаті на талановитих гравців, але в цій збірній майже всі зірки грають в лінії атаки, тоді як оборона дещо програє в якості. А після вильоту через травму Гарі Магуаєра захисна лінія команди Саутгейта взагалі приймає якийсь експериментальний вид. Як завжди англійці є ледь не головними фаворитами на перемогу в міжнародному турнірі, але шанси вилетіти ще до фіналу дуже великі. І для цієї команди невихід в фінал буде розчаруванням.

Підсумки:

Італія — 5;

Англія, Німеччина — 3;

Іспанія — 1.

Команда, яка здивує

Микола Балецький (Хорватія): Напевно, група В є найважчою на турнірі. Тут грають Іспанія, Італія, Хорватія та Албанія. Останню вже під час жеребкування записали в аутсайдери. Збірна Хорватії зробила неможливе на минулому чемпіонаті світу, програвши у півфіналі майбутньому переможцю. На Євро-2024 очікую, що команда зможе вийти з цієї “групи смерті” та поборотися за півфінал турніру.

Олександр Пузік (Туреччина): Тут дуже складно зробити вибір, але я зупинився на збірній Туреччини. Досить досвідчена команда, яка може вистрілити. Вінченцо Монтелла працює у збірній менше року, але саме його робота призвела до виходу на турнір. Італієць викликав багато молоді і в результаті включив багатьох із них у підсумкову заявку. Думаю, за рахунок топової гри молоді та досвіду старожилів Туреччини під силу вийти зі своєї групи та здивувати у плей-офф.

Ілля Береза (Чехія): Це той випадок, коли десь на задвірках футбольної Європи за останні кілька років виникла дуже потужна сила, яку мало хто бере до розрахунків на міжнародних турнірах. Чехи мають виходити з групи в складі Туреччини, Португалії та Грузії й надалі їх може потопити лише надзвичайно складний суперник уже в першому раунді в плей-оф. А може й не потопити взагалі. Аж надто прагматично йде своїм шляхом команда Івана Гашека. Як Марокко в Катарі, щось накшталт цього.

Олександр Савельєв (Хорватія): "Шашкові" не в першій вміють дивувати не тільки своїх уболівальників, а й увесь світ. І було б красиво, якби вони дійшли до півфіналу чи фіналу, і щоб 38-річний Лука Модрич провів свій останній чемпіонат Європи гідно. На стадії групового етапу хорватам грати проти Іспанії та Італії, однак... Вони вміють дивувати!

Ілля Навроцький (Україна): Команда Сергія Реброва — одна з найсильніших, яку бачила Україна останнім часом, як по грі, так і рівню гравців, які грають у топ-лігах Європи. Україна має вийти у плей-оф, а там усе залежатиме від жеребкування, але потенціал у команди величезний.

Дмитро Луцков (Австрія): Можливо, з групи австрійці виберуться лише з третього місця, оскільки серед суперників опинилися французи, нідерландці та поляки. Однак, колектив Ральфа Рангніка останнім часом демонструє непогані результати та гру в цілому, тож потенційно може зашкодити ледь не будь-якому супернику вже в плей-оф Євро-2024.

Артем Андросян (Австрія): Хоча у неї доволі складна група, є всі підстави вважати, що підопічні Ральфа Рангніка можуть здивувати. Досвідчений та якісний склад, де більшість гравців виступають у топ-чемпіонатах, дає тренеру всі можливості досягти результату. Пресинг, ідеальна командна робота та жодної зірковості. Саме такі команди й стають відкриттям на великих турнірах.

Влад Жиряков (Туреччина / Грузія): Хотілося б вірити, що Україна, але щось поки не схоже на це. Не через "товарки", а через те, як ми з боснійцями та ісландцями грали. Туреччина — сильний склад, хороший тренер, баланс між молодими та досвідченими гравцями. А якщо не турки, то грузини. Їм нема чого втрачати. Дебютний Євро, настрій топ. Налаштуватися на окремі матчі може будь-яка команда. На них всі дивляться, як на тотальних аутсайдерів. Може бути недооцінка. З турками та чехами можуть зачепитися за результат. До того ж в них недооцінений склад. Мікаутадзе, Чакветадзе, Мамардашвілі, Давіташвілі сильні гравці з сильних чемпіонатів. Є талановита молодь. Ну і Кварацхелія звісно. Мені Грузія чимось нагадує Латвію на Євро-2004. Всі їх поховали, але вони очки у німців відібрали, а чехам тільки на останніх хвилинах програли. Билися.

Микита Євтушенко (Австрія): Якщо ви вважаєте Ральфа Рангніка поганим фахівцем, ґрунтуючись лише на його невдалому нетривалому періоді роботи в Манчестер Юнайтед, то це дуже велика помилка. Людина була на чолі будівництва системи клубів Ред Булл, вважається батьком для німецької школи футбольних тренерів нинішнього покоління, а під час відбору на Євро-2024 зробив зі скромної Австрії таку ж домінуючу силу в групі, як і Бельгія, з якою австрійці зіграли внічию 1:1 та програли зі рахунком 2:3 (єдина поразка під час відбору). Чому Австрія має всі шанси стати головним сюрпризом на Євро-2024, достатньо просто подивитися на останні результати: Німеччина (2:0), Словаччина (2:0), Туреччина (6:1), Сербія (2:1) та Швейцарія (1:1). Серед так званих "темних конячок", звісно, напрошуються Данія та Чехія, але ці збірні вже приємно дивували нас на минулому чемпіонаті Європи, тому їхній потенційний успіх уже складно буде назвати сюрпризом. А ось Австрія за каденції Рангніка — це вже дійсно щось нове.

Роман Котляр (Україна): На колектив Сергія Реброва звалилося багато критики за більш прагматичний стиль і не зовсім впевнену гру у окремих матчах, але збірна під його керівництвом лише перебуває на початковій стадії розвитку, тому варто зачекати. Тим не менш, враховуючи суперників у групі і те, що у плей-оф є можливість уникнути топового суперника на першій стадії, можна розраховувати щонайменше на чвертьфінал.

Олексій Іванченко (Грузія): Дуже згуртований та енергійний колектив з топами на кшталт Кварацхелії, Мамардашвілі, Гочолеїшвілі, Цитаїшвілі. Але група у грузинів складна — Португалія, Туреччина, Чехія, проте останні дві збірні цілком можна обіграти.

Василь Войтюк (Хорватія): Не знаю, чи можна в цю категорію відносити півфіналістів останнього чемпіонату світу, але все ж. Наразі хорвати не виглядають фаворитами турніру, та особисто я очікую їх мінімум в півфіналі турніру, що вважаю вже достатньою підставою для "здивування".

Підсумки:

Австрія, Хорватія — 3;

Україна, Грузія, Туреччина — 2;

Чехія — 1.

Найкращий гравець

Микола Балецький (Т. Кроос): Оскільки я вважаю, що перемогу здобуде збірна Німеччини, то й гравцем турніру має бути саме Тоні Кроос. Цього літа він завершує кар'єру та зробить усе, щоб його команда перемогла на домашньому Євро. Його досвід та нереальні передачі зіграють вирішальну роль.

Олександр Пузік (К. Роналду): А тут не буду популярним і зроблю ризикову ставку на ветерана. На ветерана, котрий не сказав свого останнього слова. Якщо Португалія вистрілить на турнірі, а я впевнений, що так і буде, це не може статися без участі Кріштіану.

Ілля Береза (Дж. Беллінгем): В УЄФА не звикли щось вигадувати, тож якщо ми передбачаємо перемогу англійців на турнірі, то й найкращий футболіст буде з їхнього складу. Хтось із трійки Кейн – Беллінгем – Фоден, відповідно до свого вкладу в загальний успіх команди. Є відчуття, що це буде гравець саме мадридського Реала, бо довкола нього вже якийсь культ вибудували за цей рік.

Олександр Савельєв (К. Мбаппе): Ми віримо, що французький нападник здатен зі своєю командою виграти чемпіонат Європи. І саме від нього всі чекають найвищих результатів. Особливо на тлі переходу в мадридський Реал. І якщо Франція переможе на Євро-2024, то хто, як не Мбаппе, має тягнути команду за собою?

Ілля Навроцький (К. Мбаппе): Французька збірна — одна з найсильніших на турнірі і є великі шанси побачити її у фіналі. Мбаппе, після того як завершив перехід до Реалу, скинув тягар відповідальності і повинен розкритися повною мірою.

Дмитро Луцков (К. Мбаппе): Зараз — зірковий час майже екснападника ПСЖ (1 липня Кіліан офіційно поповнить склад Реала). Якщо очікувати чемпіонства від Франції, то її лідером у ході здобуття золотих медалей має бути саме Мбаппе, вмотивований новим викликом у своїй клубній кар'єрі. Додатковою мотивацією для 25-річного нападника є капітанська пов'язка. Капітаном збірної Франції на великому турнірі Кіліан буде вперше в своїй кар'єрі.

Артем Андросян (Б. Фернандеш): Бруну весь сезон тягнув на собі Манчестер Юнайтед, але в збірній йому куди легше, адже поруч є багато майстровитих партнерів. Півзахисник знаходиться у розквіті сил, і настав час зробити свій внесок у велику перемогу.

Влад Жиряков (К. Мбаппе): Позитивний емоційний фон після переходу у Реал. Багато забиває, багато створює, як для себе так і для партнерів. В атаці вміє робити абсолютно все. Лідер, капітан однієї з найкращих збірних турніру.

Микита Євтушенко (Г. Кейн): Довгих аргументацій не буде. Гаррі Кейн настільки крутий, що йому не потрібні командні трофеї, щоб бути одним із претендентів на Золотий м'яч та одним із найкращих бомбардирів світу протягом тривалого часу. Саме час виграти свій перший командний турнір у статусі найкращого бомбардира Євро-2024 та здобути Золотий м'яч, який цей хлопець точно заслужив.

Роман Котляр (К. Мбаппе): Збірна Франції буде головним кандидатом на перемогу разом з Англією, а також сповнена бажання виграти чемпіонат Європи. Нинішнє покоління двічі доходило до фіналів чемпіонату світу, виграло один з них, але на континентальному форумі була лише поразка у фіналі та 1/8 фіналу. Враховуючи як правило успішну гру Кіліана за команду на великих турнірах є вірогідність, що саме він стане найкращим серед усіх гравців на турнірі.

Олексій Іванченко (К. Мбаппе): Француз із 18 років показує свою майстерність на великих турнірах, і, навіть якщо збірна грає на середньому рівні, Кіліан за рахунок індивідуальних якостей та впевненості витягує свою команду — варто згадати хоча б фінал чемпіонату світу в Катарі.

Василь Войтюк (Б. Фернандеш): Якщо чемпіонат Європи виграє Португалія, то найкращим гравцем має стати Бруну. Довгий час в збірній він не показував тієї гри, що на клубному рівні, але в останніх матчах за "селесао" просто вмикає себе найкращого і "божить".

Підсумки:

К. Мбаппе — 6;

Б. Фернандеш — 2;

Т. Кроос, К. Роналду, Дж. Беллінгем, Г. Кейн — 1.

Найкращий бомбардир

Микола Балецький (К. Мбаппе): На жаль, збірна Німеччини не має зіркового форварда, що багато забиває. Тож мій вибір пав на Кіліана Мбаппе. Франція вважається одним із головних фаворитів Євро, що має одну з найпотужніших ліній з атакуючих футболістів. Швидкість, техніка та гольове відчуття Мбаппе робить його головним претендентом за золоту бутсу.

Олександр Пузік (К. Мбаппе): Кіліан нарешті досяг свого і став гравцем Реала. Безсумнівно, зараз він у прекрасному настрої і неймовірно мотивований. Думаю, що у гонці бомбардирів у нього не буде конкурентів.

Ілля Береза (Г. Кейн): Бо це — його безпосередні обов’язки. Хоча претендентів на це звання буде дуже багато й усе залежатиме від того, чия збірна довше протримається на турнірі. Ромелу Лукаку з Бельгії, який забиває за збірну непристойно багато в будь-якому випадку, Кіліан Мбаппе з Франції та навіть Альваро Мората з Іспанії, якщо ми вже говоримо про матчі за межами його рідної країни. А ще ж є майстри накшталт Патріка Шика. Проте вся увага на англійців — вони щось масштабне готують.

Олександр Савельєв (Г. Кейн): Сюди можна записати і Кіліана Мбаппе, однак роль найкращого бомбардира віддамо Гаррі Кейну. Англієць провів стабільний сезон за Баварію, проте так і не зумів виграти трофей, який міг би стати першим для нього в кар'єрі.

Ілля Навроцький (К. Мбаппе): Мбаппе — один із найрезультативніших гравців останніх років, як і збірна під керівництвом Дідьє Дешама. Якщо врахувати, що Франція може впевнено пройти до фіналу, то Мбаппе має хороші шанси на приз кращому бомбардиру.

Дмитро Луцков (К. Мбаппе): За даними transfermarkt, у своїй кар'єрі Мбаппе вже понад 10 разів ставав найкращим бомбардиром того чи іншого турніру. Зараз у нього 47 голів голів за свою національну команду в 79 матчах і цей показник має покращитися вже під час турніру в Німеччині. Навряд чи Кіліан встигне цього разу наздогнати Олів'є Жиру, найкращого бомбардира в історії збірної Франції (57), але скоротити своє відставання бодай у половину забитих м'ячів він точно здатний.

Артем Андросян (Г. Кейн): Першого у кар’єрі трофея Кейну не обіцяю, але звання кращого бомбардира цілком може стати його здобутком. У Англії видатна лінія атаки, і хоч форвард Баварії любить діяти у відтяжці, він може приносити своїй команді гол у кожному матчі.

Влад Жиряков (Г. Кейн): Шикарний індивідуальний сезон на клубному рівні. Буде демонструвати такий самий футбол на Євро, як за Баварію, свої плюс-мінус п‘ять заб‘є. Англія загалом завжди багато створює, а з такими гравцями атаки, як Палмер, Фоден, Беллінгем моментів у Кейна буде достатньо.

Микита Євтушенко (Г. Кейн): Довгих аргументацій не буде. Гаррі Кейн настільки крутий, що йому не потрібні командні трофеї, щоб бути одним із претендентів на Золотий м'яч та одним із найкращих бомбардирів світу протягом тривалого часу. Саме час виграти свій перший командний турнір у статусі найкращого бомбардира Євро-2024 та здобути Золотий м'яч, який цей хлопець точно заслужив.

Роман Котляр (К. Роналду): На Євро-2024 Португалія також буде в числі фаворитів, а форвард прямо зараз знаходиться у хорошій формі, йому довіряє головний тренер Роберто Мартінес, а сам Кріштіану традиційно буде мати потужну мотивацію. У разі виходу щонайменше до півфіналу цілком можливо побачити голи Роналду, тим більше, що група його команді дісталася цілком нормальна.

Олексій Іванченко (К. Мбаппе): Взагалі, Англія та Франція вважаються найбільшими фаворитами Євро, тому їхні лідери мають статистично більше шансів стати найкращим бомбардиром турніру. Кейн провів потужний сезон в Бундеслізі, проте Кейн — багато в чому залежний нападник, і, якщо не піде гра у Трьох Левів, може бути вимкнений і він. Тоді як Мбаппе більш різносторонній форвард, який нерідко сам для себе створює нагоди.

Василь Войтюк (К. Мбаппе): Я прогнозую фінал Франція – Португалія, а отже для того, щоб таке сталося, Кіліану Мбаппе треба забивати багато голів і ставати кращим бомбардиром чемпіонату.

Підсумки:

К. Мбаппе — 6;

Г. Кейн — 5;

К. Роналду — 1.

Найкращий молодий гравець

Микола Балецький (В. Крістіансен): Так, можна було обрати Мусіалу з Німеччини або Беллінгема з Англії. Але це ті гравці, які вже грають на топовому рівні, та й вболівальники очікують більшого від них, аніж від їхніх однолітків. Тому мій вибір — Віктор Крістіансен. Лівий захисник збірної Данії може стати одним з відкриттів цього Євро. Просто зверніть увагу на нього, тим паче його гра може бути яскравою на фоні матчів данців зі Словенією та Сербію. Та найбільшим його випробуванням на груповій стадії буде гра проти Англії.

Олександр Пузік (А. Гюлер): Варіанти колег, а саме — Беллінгем, Вірц, Мусіала, які ви читатимете нижче, — ну дууууже відверта попса. Я оберу Арду Гулера. У всіх тих небагатьох матчах за Реал цього сезону, коли Карло Анчелотті давав йому шанс, футболіст не підвів. Більше того, він грав дуже зріло. Євро-2024 – чудовий шанс зробити ще один крок уперед. І я вірю, що в нього вийде.

Ілля Береза (Дж. Мусіала): Тут, насправді, вибір просто шалений, бо хоча б у складах провідних збірних Європи є достатньо кандидатів. Однак є господарі турніру, і цього разу німці хочуть здивувати нас не в негативному контексті. Є передчуття, що їм удасться дійти хоча до пізніх стадій турніру, і для цього без пари Вірц – Мусіала просто не обійтись. Проте віддамо перевагу гравцю Баварії — у нього перед турніром хоч проблем із здоров’ям немає, що може датись у знаки на дистанції.

Олександр Савельєв (Ф. Вірц): Німецький півзахисник Баєра провів феноменальний сезон, і всі чекають, що за збірну Німеччини він гратиме також вдало. На нього великі надії, впоратися б тільки з тиском...

Ілля Навроцький (Дж. Беллінгем): Збірна Англії, можливо, не найоднозначніший фаворит на перемогу на Євро, але в неї хороший склад і одним із відкриттів може стати Джуд. Якщо Беллінгем покаже свої найкращі якості, зокрема результативність, то англійці можуть розраховувати на позитивний результат.

Дмитро Луцков (Ф. Вірц): Звісно, атакуючий півзахисник Баєра й без того вже відомий гравець, якого найкращі клуби світу бажають мати в своєму складі Проте, зараз йому лише 21 рік, та й місце для прогресу завжди є в усіх. Чому б не саме на домашньому Євро остаточно ствердитися в статусі зірки та ще більше заслужити на трансфер до топ-клубу в майбутньому.

Артем Андросян (Ф. Вірц): Німець провів шикарний сезон на клубному рівні й має всі шанси продовжити яскравий перформанс вже на Євро. Повна довіра від тренера та підтримка рідних трибун допоможуть йому у цій непростій задачі.

Влад Жиряков (Дж. Беллінгем): Досконалий молодий футболіст, який є лідером одного з фаворитів турніру. В 20 років демонструє дуже дорослий футбол.

Микита Євтушенко (Г. Судаков): Дуже багато молодих талантів виступатиме на цьому Євро-2024... Джуд Беллінгем, Джамал Мусіала, Хаві Сімонс, Букайо Сака, Коббі Мейну, Жеремі Доку... Футбол — це командний вид спорту, тому визначати індивідуальностей завжди важко та суб'єктивно. Чим це не ідеальна можливість вболівати за успіх своїх? Георгій Судаков має "продати" себе на цій континентальній першості.

Роман Котляр (Ж. Доку): Вінгер Манчестер Сіті добре себе зарекомендував вже минулого чемпіонату Європи, а з того моменту прогресує все більше. В складі команди Хосепа Гвардіоли він був одним з найяскравіших гравців, а в збірній Бельгії також має бути серйозною силою в атаці.

Олексій Іванченко (Г. Судаков): Прогрес гравця Шахтаря в минулому сезоні вражає. Георгій — розумний плеймейкер, що він продемонстрував в останньому матчі з Молдовою. Українець має швидкість і спритність, високий футбольний інтелект, відмінне бачення поля і навички пасу. Судаків – це один із найбільших українських талантів останніх років. Він точно покаже себе на Євро.

Василь Войтюк (Р. Гойлунд): В збірної Данії не найважча група, так, тут є Англія, але також є Словенія і Сербія. Виходити з такого квартету півфіналісти минулого Євро повинні, особливо, якщо з найкращої сторони себе покаже форвард Манчестер Юнайтед, який залишив багато питань по своїй грі після першого сезону в Англії.

Підсумки:

Ф. Вірц — 3;

Дж. Беллінгем, Г. Судаков — 2;

В. Крістіансен, А. Гюлер, Дж. Мусіала, Ж. Доку, Р. Гойлунд — 1.

Виступ збірної України

Микола Балецький (1/4 фіналу): Нашу збірну вважають одним із фаворитів своєї групи. З другого місця маємо вийти до 1/8 фіналу, де в суперниках у нас буде Франція чи Нідерланди. Так, пробитися до 1/4 справа буде не з легких, але характер наших хлопців може стати додатковим бонусом, щоб зробити щось із розряду “космос”. Хто знає, може, й до півфіналу дійдемо.

Олександр Пузік (фінал): Просто тому, що ми всі про це мріємо.

Ілля Береза (1/4 фіналу): Кажуть, що команда Сергія Реброва має виходити з групи, і ми в це віримо, бо це вже має бути для нас золотим стандартом. А там — як піде, так піде. Україна не є серед фаворитів цього турніру, тож у будь-якому випадку ми будемо темною конячкою в протистояннях із явно більш потужними збірними. Кого з них ми теоретично можемо здолати? Оце вже велике запитання, бо є важковаговики для нас накшталт Іспанії, Португалії, Англії чи Франції, а є умовні Італії чи Нідерланди, проти яких цілком можливо розраховувати на більше. Хоча матч проти Бельгії в групі все покаже. Якщо вискочимо з першого місця в квартеті, то це вже — досяжний чвертьфінал.

Олександр Савельєв (1/4 фіналу): Почнемо з того, що збірна України зобов'язана виходити в плей-оф Євро-2024 щонайменше з другого місця. Словаччину і Румунію цілком можна обходити, а ось із Бельгією буде дуже складно. Якщо припустити, що так і буде, то... Прогноз, що Україна може дійти до чвертьфіналу. Будемо відверті, це висока планка, а далі вже суперники будуть дуже і дуже складні.

Ілля Навроцький (1/4 фіналу): Україна має дійти до плей-оф і це завдання мінімум. Інший результат вважатиметься провалом, незважаючи на ситуацію в країні. У плей-оф все залежатиме від жеребкування, але команда Реброва здатна дійти до чвертьфіналу.

Дмитро Луцков (1/4 фіналу): У команди Сергія Реброва чудовий потенціал і ми маємо побачити її у плей-оф Євро-2024. Якщо пощастить, як це було на попередньому ЧЄ, коли в 1/8 фіналу нашій збірній у суперники дісталися шведи, то повторне досягнення чвертьфінальної стадії виглядатиме досить реалістичним і, звісно ж, гідним результатом для "синьо-жовтих".

Артем Андросян (1/8 фіналу): Хочеться вірити, що наша команда дійде до 1/4 фіналу, але більш обережний прогноз — це все ж таки виліт в 1/8. У нас є все, щоб вийти з групи і битися на рівних з більшістю учасників плей-оф. Можливо, навіть легше буде грати проти грандів, ніж з рівними командами. Я з задоволенням помилюсь у своєму прогнозі й побачу Україну у вісімці найсильніших.

Влад Жиряков (1/8 фіналу): Вийти з групи вже непогано буде. 1/8 фіналу. Якщо перше місце в групі посядемо, то по сітці можемо і за 1/4 зачепитися.

Микита Євтушенко (1/4 фіналу): Найкращим досягненням збірної України на чемпіонатах Європи є стадія 1/4 фіналу минулого Євро-2020, тому від цього і відштовхуватимемося. Тут все досить просто: завдання мінімум – вихід із групи, вихід до чвертьфіналу – успіх, все що вище – сенсаційний та неймовірний успіх, невихід із групи – провал. Нинішнє покоління збірної України прийнято вважати найкращим в історії, а для найкращих мають бути найвищі цілі. Хіба несправедливо?

Роман Котляр (1/4 фіналу): У разі виходу з групи національна команда матиме можливість швидше за все отримати суперника, з яким можна буде перемагати і виходити щонайменше до цієї стадії турніру.

Олексій Іванченко (1/8 фіналу): Вийде в плей-оф.

Василь Войтюк (1/8 фіналу): Ні для кого не секрет, що наша команда на ряду з Бельгією вважається фаворитом групи Е, ось і мені здається, що Україна вийде з групи з другого місця. В моєму прогнозі суперником в 1/8 фіналу стануть Нідерланди, які, на жаль, виявляться нашій команді не по зубам.

Підсумки:

1/4 фіналу — 7;

1/8 фіналу — 4;

фінал — 1.

А що думаєте ви? Пишіть в коментарі свої варіанти!