Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Користувачі цифрового телебачення (Т2) матимуть доступ до футбольних матчів команди Сергія Реброва під час чемпіонату Європи.

У груповому етапі фінального турніру Євро-2024 збірна України потрапила до квартету E, де зустрінеться з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

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Як повідомляє Детектор медіа, є підтвердження інформації від пресслужби 1+1, що телемарафону "Єдині новини" транслюватиме у себе поєдинки збірної України під час чемпіонату Європи, який проходить у Німеччині.

Утім, мова йде лише про трансляції рамках в цифрового ефіру (Т2).

"Трансляція матчів за участі української команди відбуватиметься у рамках партнерства з медіасервісом Megogo. На марафоні побачити футбол можна буде у цифровому ефірі Т2. Megogo як офіційний мовник Чемпіонату Європи УЄФА 2024 в Україні покаже всі матчі в межах турніру ексклюзивно», — йдеться в коментарі виробників марафону", — йдеться в коментарі виробників марафону.

Нагадаємо, матч Румунія — Україна відбудеться сьогодні, 17 червня, о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).